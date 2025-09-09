Sebastián Saja y el recuerdo del Córdoba CF en la final del Mundial de Clubes Juvenil

La final del Mundial de Clubes Juvenil que se disputa en Córdoba este miércoles entre el Racing de Avellaneda y el Barcelona en El Arcángel (22.00 horas) deja también historias paralelas que añaden un matiz especial a la cita. Una de ellas es la de Sebastián Saja, exportero del Córdoba CF y actual director deportivo del cuadro bonairense, que defendió la meta blanquiverde durante la temporada 2004-2005 en Segunda División. Fueron 23 encuentros y 2.070 minutos acumulados, en un curso complejo para la entidad cordobesa, que acabó descendiendo tras un año convulso en el banquillo con hasta cuatro entrenadores y poca capacidad de reacción: Esteban Vigo, Robert Fernández, Crispi y Juan Carlos Rodríguez.

Fue la única campaña de Saja en Córdoba, si bien dejó su huella como parte de un equipo que atravesaba tiempos turbulentos, aunque todavía «guarda un buen recuerdo» de su fugaz etapa. El resto de su carrera transcurrió, en gran parte, entre San Lorenzo y Racing de Avellaneda, aunque también pasó por clubes de renombre como el AEK de Atenas, Rayo Vallecano, Gremio, Brescia, Nàstic de Tarragona o Real Zaragoza. Colgó los guantes en 2017, a los 37 años, tras más de tres lustros bajo palos.

De compañero a referente

Hoy, casi dos décadas después de aquella etapa en Córdoba, Saja ocupa un rol clave en la estructura deportiva del Racing de Avellaneda. Un cargo que le vincula directamente con el equipo juvenil presente en el Mundialito y que, además, le une con un viejo conocido: Matías Martínez, técnico del conjunto argentino en esta edición. Ambos compartieron vestuario en el primer plantel de Racing. «Yo compartí con él en plantel profesional en Racing, compartimos dos años. Es una persona muy buena, muy capaz, hoy es el director deportivo del club, está muy pendiente de nosotros, está el día a día con nosotros. Fue muy buen arquero y es un gran profesional ahora en su área. Justo ayer estuve hablando con él y me dijo que conocía muy bien el Córdoba CF, la ciudad... Me dijo que disfrutemos de todo lo que nos está pasando. Tanto él como el presidente, Diego Milito, están muy pendientes de nosotros y eso para nosotros es una gran ayuda también», recuerda el propio Martínez.

Y es que el Racing cuenta al frente de su directiva con otra figura de renombre como Diego Milito. El mítico delantero internacional argentino, recordado en España por su paso por el Real Zaragoza y en Europa por sus gestas con el Inter de Milán, se formó precisamente en la cantera de Avellaneda y allí cerró su carrera en 2016. En la actualidad ejerce como presidente del club, del que ahora depende un proyecto juvenil que está soñando con coronarse en Córdoba.

