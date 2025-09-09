Matías Martínez, entrenador del Racing Club juvenil: «Jugar en El Arcángel es especial, vamos con todo»

El Racing de Avellaneda ha llegado a la gran final del Mundialito de Clubes Juvenil con la convicción de que el camino recorrido hasta ahora ya constituye un triunfo en sí mismo. Eso sí, el bloque argentino no se conforma. Este miércoles, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (22.00 horas), buscará levantar el título ante el Barcelona con la ilusión propia de un equipo que siente que vive «un momento único». Y como voz cantante de ese deseo aparece Matías Martínez, entrenador al frente de los juveniles blanquiazules, que encarna a la perfección ese sentimiento de pertenencia que atraviesa a toda la dirección argentina. «Soy surgido en el club y soy de inferiores acá. Pude debutar profesionalmente en el club y hoy me tocó un rol de técnico en la juvenil de Racing Club», relataba en la previa a este periódico.

Su historia, de hecho, conecta pasado y presente. En 2003, siendo juvenil, también vivió en primera persona una experiencia internacional con la camiseta blanquiceleste. «Yo tenía casi la edad de los chicos, tenía 15 años, jugábamos octava división en Argentina. Nos tocó un viaje a Irlanda y a Gales para representar al club. Desde entonces, este es el primer torneo que nos toca en Europa. Hace mucho que Racing no salía. Me pone muy contento porque estuve del lado que están hoy los chicos», recordó con nostalgia. Y es que dedicó más de media década de su carrera como futbolista profesional al club de Avellaneda, además de pasar por otras entidades como el Siena italiano, Lanús o Argentinos Juniors. Ahora, desde el banquillo, trata de trasladar esa ilusión: «Jugar en El Arcángel es especial, es un partido lindo para nosotros. Venimos de Sudamérica a enfrentarnos con equipos europeos grandes, siempre es un plus para nosotros y más que nada para los chicos que vean lo que es jugar en un gran estadio, con público».

A.J.González Córdoba Equipo técnico y jugadores del Racing de Avellaneda Mundial de fútbol juvenil mundialito / AJ González / COR

De cara al duelo, el de Resistencia sabe que el reto será mayúsculo frente al Barcelona, pero se muestra convencido: «Esperamos un partido un poco de ida y vuelta, el Barcelona es un gran equipo, juega muy bien. Nosotros tenemos nuestras armas. Ya hemos ganado con esta experiencia, independientemente del resultado, pero nosotros vamos a por todo. Estamos confiados».

Miguel Gomis, una vida dedicada a la cantera

El momento también tiene un valor muy especial para Miguel Gomis, coordinador general del fútbol juvenil del Racing de Avellaneda, club además actualmente presidido por la leyenda argentina Diego Milito. Su figura es historia viva del club. A punto de cumplir 81 años, acumula casi medio siglo de trabajo -entre distintas etapas- en la formación de futbolistas. Para él, estar en Córdoba supone la culminación de un sueño que venía de lejos. «Lo he soñado muchas veces cuando comencé con esto, porque en el Racing venimos de un lugar de mucha necesidad. Desde entonces mi vocación era trabajar con juveniles. Y muchas veces, cuando uno lo sueña, por suerte se da», confesó emocionado.

El Barça, con la mirada en el título

Por el otro lado, el Barcelona de Cesc Bosch se ha instalado en Córdoba con la mirada puesta en la conquista del título. El conjunto azulgrana ha afrontado la recta final de preparación en la ciudad con la máxima concentración, también consciente de que su recorrido hasta la final ha estado marcado por la dificultad. Con jugadores como Pol Mancheño o Iu Martínez como referencias ofensivas, los culés encaran el duelo con el objetivo claro de escapar como campeones.

Suscríbete para seguir leyendo