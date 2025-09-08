Racing de Avellaneda y Barcelona, final de lujo en el Mundialito Juvenil de Clubes

El Mundialito de Clubes Juvenil ya tiene finalistas para su decimosexta edición y promete un cierre de altura. El Racing de Avellaneda sorprendió al Real Madrid en la primera de las semifinales (2-1) y se medirá al Barcelona, que en el segundo duelo de la tarde se impuso al Palmeiras desde el punto de penalti. El título, por tanto, se decidirá el próximo miércoles (22.00 horas) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, con argentinos y barceloneses como aspirantes al trono que aún ostenta el conjunto brasileño.

La gran cita cordobesa bajará el telón tras casi dos semanas de competición. Desde el 31 de agosto, fecha de apertura con el duelo inaugural entre el Real Madrid y el Córdoba CF de Pedro López, hasta la jornada decisiva, han sido doce los equipos que han buscado su sitio en la final. Una nómina de clubes de prestigio internacional que han dado lustre a un campeonato que ha vuelto por todo lo alto tras más de media década de ausencia.

Caminos dispares

La primera semifinal midió al Racing de Avellaneda frente al Real Madrid, en un choque que acabó resolviéndose por la mínima. Los argentinos golpearon de forma temprana para adelantarse con un tanto de Bautista Ezequiel y ampliar la renta más tarde gracias a Aquiles Valentín. En el tramo final, el cuadro blanco recortó distancias con un gol de Alejandro Mora, pero ya no hubo tiempo para más. Si bien el Real Madrid apretó en la recta definitiva, el marcador ya no se movería, confirmando así la clasificación del conjunto de Avellaneda para la final.

La segunda semifinal tuvo aún más emoción. El Barcelona comenzó mandando pronto, con un tanto de Iu Martínez antes del minuto diez. El propio delantero culé repetiría antes del descanso, aunque el Palmeiras no tardó en reaccionar. Juan Gabriel Pereira y Juliano Viana, ya en la segunda mitad, pusieron las tablas en el electrónico y enviaron el partido a los penaltis. En la tanda decisiva, el acierto barcelonés se impuso para sellar el billete a la final.

Sea como fuere, el torneo ya tiene cartel definitivo: Racing de Avellaneda y Barcelona buscarán el título en El Arcángel, en una cita que servirá como escaparate del talento emergente y que pondrá el broche de oro al certamen.

Suscríbete para seguir leyendo