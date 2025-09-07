Racing-Real Madrid y Palmeiras-Barcelona, los cruces de semifinales del Mundialito de clubes juvenil

El Mundial de Clubes Juvenil entra en su recta final y lo hace con un sorteo que ha marcado el camino hacia la gran final. El Palacio de los Angulo fue el escenario este mediodía del acto oficial en el que se definieron los cruces de semifinales, una cita que reunió a directivos de la organización y a representantes de los clubes que siguen en liza.

Los cruces de semifinales

El primer billete a la final se pondrá en juego mañana, lunes, a partir de las 19.00 horas en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El Racing Club de Avellaneda, uno de los equipos más sólidos de la competición, se medirá al Real Madrid, una de las canteras con más prestigio internacional. Un duelo de estilos y de tradiciones que promete abrir la jornada con intensidad.

A las 21.00 horas llegará el segundo gran duelo de la noche. El FC Barcelona, con su apuesta por el fútbol de posesión y talento, se enfrentará al Palmeiras, vigente campeón del torneo y aspirante a revalidar su corona en Córdoba. Un choque que bien podría ser una final anticipada y que decidirá el segundo finalista de esta edición.

El Arcángel, epicentro de la fase final

Con el estadio cordobés como sede de excepción, la ciudad vuelve a colocarse en el escaparate internacional del fútbol juvenil. El coliseo blanquiverde acogerá no solo las semifinales, sino también la gran final, prevista para el próximo miércoles 10 de septiembre.

La organización ha reforzado los canales oficiales para acercar cada detalle a los aficionados:

En Instagram (@mundialclubesjuv) se compartirán fotografías y resultados.

se compartirán fotografías y resultados. En Twitch (@mundialclubesjuv) se retransmitirán los partidos y eventos.

se retransmitirán los partidos y eventos. En la web oficial ( www.mundialclubesjuv.com ) está disponible toda la información sobre equipos, sedes y calendario, además de la futura venta de entradas.

está disponible toda la información sobre equipos, sedes y calendario, además de la futura venta de entradas. En Twitter (@mundialclubesj) se actualizarán los marcadores al minuto.

Córdoba se prepara así para dos noches de máxima emoción, con la mirada puesta en quiénes serán los finalistas de un torneo que ya ha convertido a la provincia en capital del fútbol juvenil mundial.