La jornada en Tercera | Victorias del Pozoblanco y el Lucena y empate del Córdoba B en el debut de Liga

La primera jornada en el grupo 10 de Tercera RFEF se cerró con balance positivo para los equipos cordobeses. El CD Pozoblanco firmó la victoria más amplia al superar al Ceuta B (3-0) en el Nuestra Señora de Luna. El Ciudad de Lucena también sumó tres puntos tras imponerse al Utrera (3-2), mientras que el Córdoba CF B arrancó con un empate (1-1) en el campo del Atlético Onubense.

CD Pozoblanco - Ceuta B (3-0)

El CD Pozoblanco comenzó la temporada de la mejor manera posible. El equipo de Alberto Fernández se estrenó en el Nuestra Señora de Luna con una victoria convincente por 3-0 frente al Ceuta B, dejando claro desde el primer día que quiere ser uno de los protagonistas en el grupo 10 de Tercera RFEF. El partido se puso de cara muy pronto. A los 23 minutos, Gustavo Abizanda aprovechó una jugada asociativa local para abrir el marcador y desatar la primera ovación del curso en el feudo pozoalbense. El gol dio confianza a los locales, que dominaron el encuentro y apenas concedieron opciones a un filial caballa que se vio superado en casi todas las fases del encuentro.

Y es que la superioridad del Pozoblanco volvió a tener premio antes del descanso. En el 41’, Arona Diawara culminó otra buena acción con el 2-0, un tanto que dejó tocado al Ceuta B y que permitió a los blanquillos manejar la segunda parte con más tranquilidad. El tramo final solo sirvió para certificar la victoria. Ya en el minuto 89, Manuel León puso la guinda con el tercer tanto de la tarde, rubricando un estreno redondo para un conjunto pedrocheño que fue sólido, efectivo arriba y que arranca la Liga con tres puntos y buenas sensaciones.

Atlético Onubense - Córdoba CF B (1-1)

El Córdoba CF B rescató un punto en el último suspiro en su visita al Atlético Onubense. El filial blanquiverde sufrió para sacar un empate (1-1) en un partido muy trabajado por los locales, que rozaron la victoria hasta el tiempo de descuento. La primera parte fue pareja y sin demasiadas ocasiones, aunque la más clara llevó la firma de Viti. El atacante cordobesista obligó al meta onubense a intervenir con una gran parada que evitó el 0-1 antes del descanso.

Tras la reanudación, el Atlético Onubense dio un paso al frente y encontró el premio en el minuto 62. Un disparo dentro del área rebotó en un defensa visitante y despistó al portero, convirtiéndose en el 1-0. El tanto reforzó a los departamentales, que supieron contener durante muchos minutos a un Córdoba B al que le costaba generar peligro. Cuando todo apuntaba a la victoria local, apareció Miguelón en el descuento para igualar la contienda. Su gol, ya sobre la bocina, permitió a los de Gaspar Gálvez marcharse de Huelva con un punto en el estreno liguero. Un empate sufrido pero valioso para empezar la temporada sumando.

Ciudad de Lucena - Utrera (3-2)

También arrancó con triunfo el Ciudad de Lucena. El equipo celeste superó al Utrera en un partido lleno de alternativas (3-2), en el que supo reponerse a una expulsión en la primera parte y acabó llevándose los tres puntos gracias a un gol en el minuto 90. El arranque no pudo ser mejor para los locales. Apenas se cumplía el minuto tres cuando Hugo Fuentes adelantó a los de Antonio Jesús Cobo. Sin embargo, los visitantes reaccionaron y lograron igualar en el 27. El duelo se complicó aún más para los locales en el 41, cuando Joselito vio la roja directa y dejó a su equipo con diez jugadores.

Tras el descanso, el conjunto visitante aprovechó la superioridad numérica para voltear el marcador en el 59 con el segundo tanto de Lidueña, que firmaba su doblete. Pero los lucentinos no bajaron los brazos y encontró oxígeno en el 80, cuando José Cruz transformó un penalti para devolver las tablas al marcador. Cuando parecía que el reparto de puntos era inevitable, apareció Rafa Gálvez en el 90 para marcar el definitivo 3-2. Un triunfo trabajado, sufrido y con un sabor especial para arrancar la temporada con fuerza.

Suscríbete para seguir leyendo