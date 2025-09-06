Verstappen deslumbra en Monza y deja sin pole a los McLaren; Alonso saldrá octavo

Max Verstappen ha vuelto a hacer 'magia' en la clasificación del Gran Premio de Italia y se ha llevado la pole, quinta para él este año, por delante de los McLaren. El campeón de Red Bull ha batido a Lando Norris por 77 milésimas y al líder del Mundial Oscar Piastri, por casi dos décimas.

Ferrari no ha podido 'regalarle' la pole a sus tifosi en casa: Charles Leclerc ha tenido que conformarse con la cuarta posición, mientras Lewis Hamilton, con cinco puestos de sanción desde Zandvoort, partirá décimo en parrilla.

Fernando Alonso, que no había estado en el top diez en ninguna de las tres sesiones libres en Monza, se ha exprimido al máximo para conseguir colarse en Q3 con el Aston Martin, a pesar de que el circuito italiano no favorece las características del AMR25 y de que su compañero Stroll, con el mismo coche, no ha pasado de Q1. El asturiano saldrá octavo mañana en carrera.

Peor suerte ha corrido Carlos Sainz que al contrario de Alonso, se ha quedado fuera de la lucha por la pole junto a su compañero Albon, después de haber estado entre los más rápidos con Williams en los ensayos previos. El madrileño arrancará decimotercero este domingo.

Q1: Alonso y Sainz, adelante

Los Ferrari han comenzado liderando con blandos, con 1:19.8 para Leclerc y Hamilton, a una décima, ambos todavía lejos de los mejores tiempos en Libres 3. Verstappen ha escalado a la segunda plaza a 11 milésimas, pero Norris (1.19.6) y Piastri han entrado en escena para colocar los dos McLaren al frente.

Alonso ha cerrado una buena vuelta que le ha dejado momentáneamente segundo, aunque la pista mejoraba por momentos y se sucedían los cambios en la clasificación, con diferencias mínimas y apenas dos décimas entre los siete más rápidos, encabezados por Russell, Norris y Sainz.

La FIA ha anotado un incidente de Sainz en el Pit Lane por no seguir las instrucciones de Dirección de Carrera.

Russell ha terminado delante con medios (1.19.4 ), secundado por Verstappen y Norris. Los españoles han pasado a la Q2 sin problemas y el único piloto italiano de la parrilla, Kimi Antonelli, también ha salvado la primera criba, que no han superado Hadjar, sorprendentemente tras su podio en Zandvoort, Stroll, Colapinto, Gasly y Lawson. El neozelandés ha cometido un error al irse largo en Lesmo 1 y ha abortado su vuelta, por eso ha terminado último.

Q2: Descalabro de Sainz y Williams

Verstappen ha aprovechado un inesperado rebufo de McLaren para completar la vuelta más rápida del fin de semana al inicio de la segunda ronda (1.19.1), mientras Norris volvía al garaje tras pasarse de frenada en su vuelta lanzada.

Alonso resistía en el top diez provisional con goma usada y Sainz, con nueva, conseguía ascender a la novena, dejando a Fernando en zona de eliminación, aunque todavía con cinco minutos de margen. El rookie Bortoleto, cuarto con el Sauber, a menos de dos décimas de Max, brillaba en contraste con su compañero Hülkenberg, último en pista.

Antonelli ha conseguido situarse segundo tras Verstappen. Norris ha tenido un final complicado, al igual que Hamilton, Alonso y Sainz. El asturiano lo ha salvado con nota para acceder a Q3 séptimo, con un 'vueltón', por delante del heptacampeón de Ferrari. Norris ha pasado, a costa de Bearman y Carlos ha caído eliminado junto a su compañero Albon, los dos Haas y Hülkenberg.

Q3: Quinta pole de Verstappen

La primera vuelta de los candidatos a la decimosexta pole position de la temporada ha dejado a Max Verstappen por delante del resto de favoritos, con un gran crono (1.18.923) al volante del Red Bull. Charles Leclerc ha intentado dar una alegría a los fans de Ferrari, pero le han faltado 84 milésimas para batir al campeón neerlandés, mientras el líder del Mundial Oscar Piastri se ha quedado a casi dos décimas y Norris ha empezado séptimo.

En el asalto definitivo, Norris ha podido con Verstappen, pero el campeón le ha devuelto el golpe en su última vuelta (1.18.792) para llevarse su quinta pole de la temporada (empatando el balance de Piastri). "Gracias equipo, gran trabajo", ha agradecido Max, que mañana abrirá la parrilla escoltando a los dos McLaren y a Leclerc.

Alonso ha terminado noveno a rebufo de Verstappen, aunque mañana saldrá octavo, ya que Hamilton arrastra cinco puestos de penalización.