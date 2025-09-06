El Salerm Puente Genil se estrena con victoria en Segunda RFEF ante el Xerez CD

El Salerm Puente Genil arrancó con buen pie su andadura en Segunda RFEF. Los pontaneses se estrenaron en la categoría con una victoria sufrida frente al Xerez CD (2-1), en un duelo que se decidió en los minutos finales gracias al tanto de Ismael García. El equipo de Álvaro Cejudo mostró carácter y paciencia para sobreponerse a los momentos de mayor dominio visitante y acabó firmando un triunfo que vale más que tres puntos: un verdadero impulso anímico en el inicio de un curso que coge miras de ser histórico para los rojinegros.

Para el estreno en Segunda RFEF, Álvaro Cejudo apostó por un once sin concesiones. En la portería debutó Benito del Valle, que se estrenaba como guardián del arco rojinegro. La línea defensiva estuvo formada por Juanjo Carmona, Iván Vela, Marcos Pérez y Rafita. En el centro del campo se situaron Carlos Ramírez y Salva Vegas, acompañados por Joel Armengol en labores de enganche. Las bandas fueron para Ismael García y Alan Ariza, encargados de dar amplitud y profundidad al ataque. Arriba, Tommy Montenegro ejerció de referencia ofensiva.

Rafita abre la cuenta goleadora

El debut del Salerm Puente Genil en la cuarta categoría del fútbol español comenzó con la tensión lógica de un primer partido de temporada. Los diez minutos iniciales sirvieron de tanteo, ya que ambos equipos se midieron sin asumir riesgos. El duelo se rompió pronto. En el minuto 11, el primer saque de esquina del choque acabó en el fondo de la red. Ismael García puso un centro medido desde la esquina y Rafita conectó un cabezazo que batió a De la Calzada para poner el 1-0. El arranque soñado para los pontaneses, que celebraban además el estreno goleador en la categoría. El tanto animó a los de Álvaro Cejudo, que rozaron el segundo poco después. Alan Ariza se plantó en posición franca, pero su disparo se marchó rozando la madera.

Superado el ecuador de la primera mitad se mantuvo la idea, pero el guion se repitió en la otra portería. Córner a favor de los visitantes y Moisés, completamente libre de marca, cabeceó a placer para igualar el marcador. El 1-1 fue un reflejo de la eficacia que reinaba en ambos ataques, más entonados que las defensas en esta puesta de largo de la temporada en el Grupo 4 de Segunda Federación.

Lance del encuentro entre el Salerm y el Xerez CD en el Manuel Polinario. / @XerezCD_OFICIAL

El Salerm reaccionó bien al golpe y acto seguido volvió a tentar el segundo en el marcador. Otra vez Ismael, esta vez con un disparo que obligó a intervenir a De la Calzada, evitando que los locales recuperasen ventaja. El tanto tranquilizó al Xerez, que a partir de entonces se hizo con la iniciativa. Subieron la intensidad y el ritmo en campo rival los de Diego Galiano, aunque sin llegar a generar ocasiones claras frente al arco de un seguro Benito del Valle.

Los pontaneses, por su parte, supieron aguantar el empuje y, en los últimos minutos antes del descanso, volvieron a ganar peso en el partido para equilibrar de nuevo la balanza, aunque sin lograr inclinarla... Al intermedio, la igualdad era total: 1-1 en el marcador y un choque abierto en sensaciones, con todo por decidir en la segunda mitad.

Un gol sobre la bocina

El inicio de la segunda mitad fue el reflejo de la primera: igualdad, mucho ida y vuelta, pero pocas ocasiones claras. El partido se convirtió en un correcalles en el que ninguno de los dos equipos conseguía imponerse con claridad. Aun así, los pontaneses dieron un paso adelante e intentó asumir el mando, mientras que el Xerez CD se mostró sólido y sin fisuras en defensa.

La primera llegada destacada llegó en el minuto 63. Rafita se animó con una acción individual y probó fortuna desde la frontal, aunque su disparo llegó sin fuerza a las manos de De la Calzada. Poco después, fue Armengol quien lo intentó con un tiro lejano, pero de nuevo el meta visitante atrapó sin mayores problemas.

El tiempo corría y las fuerzas parecían empezar a flaquear. Aun así, los locales no renunciaron a ir a por el triunfo. En el minuto 85, Azael generó una gran acción por la banda que sembró el peligro en el área rival. Su centro envenenado no encontró rematador, pese a que Polaco e Ismael García estuvieron a punto de conectar.

Cuando parecía que el empate iba a ser definitivo, llegó el premio para la insistencia. En el minuto 89, Carlos Ramírez filtró un pase preciso al interior del área y allí apareció Ismael García, que cerró su gran partido con un cabezazo certero que significó el 2-1. El gol desató la euforia en el Manuel Polinario y acabó siendo decisivo. Con el pitido final, el Salerm Puente Genil celebró su primera victoria en su estreno en Segunda RFEF, un triunfo trabajado y cargado de significado para lo que viene.

Ficha técnica 2 - Salerm Puente Genil: Benito del Valle, Marcos Pérez, Iván Vela, Rafita, Juanjo Carmona, Carlos Ramírez, Joel Armengol, Ismael García, Alan Araiza, Salva Vegas y Montenegro. Entrenador: Álvaro Cejudo. Cambios: Cacho por Alan Araiza (66’), Polaco por Montenegro (66’), Azael por Salva Vegas (79’), Jesús Pozo por Juanjo Carmona (79’), Zaca por Joel Armengol (89’) 1 - Xerez CD: De la Calzada, Ricky, Moi, Guille Campos, Chacartegui, Adri, Charaf, Jaime López, Javi Rodríguez, Zelu y Moussa. Entrenador: Diego Galiano. Cambios: Franco por Zelu (64’), Ismael por Jaime López (80’), Hugo Díaz por Adri (80’) Goles: 1-0 (11’) Rafita. 1-1 (24’) Moisés. 2-1 Ismael García (89’). Árbitro: José Antonio Gil (C. Extremeño). Tarjetas: a Charaf (42’), Cacho (83’), Álvaro Cejudo (87’) Estadio: Estadio Manuel Polinario “Poli”.

