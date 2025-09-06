El Salerm Puente Genil se estrena en Segunda RFEF frente al Xerez CD

El Salerm Puente Genil arranca su nueva etapa en Segunda RFEF este sábado a las 19.00 horas en el Estadio Manuel Polinario. Y lo hará por todo lo alto, iniciando una temporada histórica frente a un clásico del fútbol andaluz como el Xerez CD, un rival que la pasada campaña finalizó en séptima posición con 52 puntos, a solo tres de los puestos de play off. Un detalle que refleja el nivel de exigencia que tendrán los rojinegros desde la primera jornada.

Verano de cambios en la plantilla

El proyecto pontanés se ha renovado en profundidad durante el mercado estival. Entre las bajas más destacadas se encuentran Súper, el guardameta Luismi, Migue García -que se incorpora al cuerpo técnico-, Joaquín García, José María, Alejandro Gil y Fernando. Un bloque con experiencia que da paso a una plantilla rejuvenecida y con nuevas piezas para afrontar el reto.

El Salerm Puente Genil inicia una temporada histórica en Segunda RFEF. / SALERM PUENTE GENIL

Entre los refuerzos que el club pontanés ha realizado se encuentran hasta diez futbolistas con perfiles variados. Llegan jugadores contrastados en categorías similares como el centrocampista Carlos Ramírez (Bollullos), el lateral izquierdo Álvaro Sierra (Porcuna) o el central Iván Vela (Ciudad de Lucena).

En la portería, habrá competencia con tres incorporaciones: Javi Luengo (Séneca), Benito del Valle (Ciudad de Lucena) y José Castillo (Atlético Central). Para las bandas, el equipo suma velocidad y desborde con Airam Guzmán «Cacho», procedente del CD Tenerife, y Juan Bujalance «Bugui» desde el Córdoba CF B. Además, en el centro del campo también estará Lalo Hernández, con experiencia en el Tudelano.

Una pretemporada con buenas sensaciones

Los rojinegros han completado una preparación corta pero convincente. Sumaron dos triunfos, ante el CD Pozoblanco (0-2) y el Real Madrid “C” (2-1), cayendo únicamente frente a un Marbella llamado a luchar por todo (0-1) este curso en Primera RFEF. Más allá de los resultados, el equipo dirigido por Álvaro Cejudo ha mostrado capacidad de adaptación a las nuevas piezas, un aspecto clave de cara a la exigente temporada que se avecina.

Un rival con aspiraciones

Por su parte, el Xerez CD visita el Manuel Polinario con el objetivo de empezar con buen pie y confirmar que este año sí se encuentra en condiciones de pelear por el ascenso. Los jerezanos se quedaron a las puertas del play off el curso pasado y querrán dar un paso adelante en esta campaña. Su condición de bloque experimentado obligará al Salerm a estar concentrado desde el primer minuto.

Por lo tanto, el estreno liguero no será sencillo para los pontaneses, pero el contexto invita al optimismo.

