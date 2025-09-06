El español Daniel Holgado domina con autoridad y muestra un gran ritmo de carrera

El español Daniel Holgado (Kalex) ha dominado con autoridad la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña de Moto2 que se ha disputado en el circuito de Barcelona-Cataluña y en la que ha mostrado un gran ritmo de carrera.

A las primeras de cambio el español Daniel Holgado (Kalex) marcó un 1:41.897 que le situó líder de la segunda tanda libre, en la que también fue protagonista demasiado rápido Daniel Muñoz (Kalex).

El registro de Holgado se quedó a escasamente tres milésimas de segundo del récord absoluto que en 2024 estableció el español Sergio García Dols (Boscoscuro) con 1:41.894.

Muñoz, que sustituye al lesionado piloto turco Deniz Öncü, se fue por los suelos en la curva cinco, aunque sin producirse daños de consideración, pero sí con el inconveniente de tener que ceder mucho tiempo para que sus mecánicos reparasen los múltiples daños mecánicos, pues la moto dio varias vueltas de campana sobre la grava.

Con Daniel Holgado como líder y el único piloto en romper la barrera del minuto y 42 segundos, tras su estela se situó el líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), siendo los dos pilotos que mejor ritmo de carrera mostraron a lo largo de toda la tanda.

Bien es cierto que en el último tercio de la sesión libre se 'inmiscuyó' en esa pelea el australiano Senna Agius (Kalex), a 24 milésimas de segundo del registro de Holgado, con un sorprendente Jorge Navarro (Forward) en la cuarta posición, que acabó siendo la quinta al 'meterse' por delante de él y de González el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro).