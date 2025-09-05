Así quedan los cuartos de final del mundialito de clubes juvenil: fecha, horarios y sedes

Tras cinco días de fútbol repartidos por toda la provincia de Córdoba, el Mundial de Clubes Juvenil entra en su tramo decisivo. La fase de grupos dejó espectáculo y sorpresas, y ahora ya se conocen los ocho equipos clasificados que lucharán por el pase a semifinales. Lucena y Montilla serán las sedes de los cuartos de final, que se disputarán este sábado 6 de septiembre, con partidos que prometen mucho talento sobre el césped.

Así quedaron los grupos

El Grupo A tuvo claro dominador: el Racing Club, que firmó pleno de victorias y nueve puntos en su casillero. En segundo lugar pasó el Corinthians, con seis puntos, mientras que el Sevilla FC se quedó en tercera posición con tres, suficiente para avanzar como uno de los mejores terceros. La Pogba Academy, por su parte, no pudo sumar ningún punto y quedó eliminada.

El Grupo B fue uno de los más igualados. El River Plate y el FC Barcelona terminaron empatados con siete puntos, pero el conjunto argentino se llevó el primer puesto gracias al gol average. El Benfica, con tres puntos, acabó tercero, aunque sin opciones de avanzar, y el Como 1907 se despidió sin puntuar.

En el Grupo C, el Palmeiras volvió a demostrar por qué es el vigente campeón. Los brasileños firmaron pleno de victorias y nueve puntos, seguidos del Real Madrid, que con seis aseguró el segundo puesto. El Real Betis, con tres puntos, logró meterse en cuartos como uno de los mejores terceros, mientras que el Córdoba CF, anfitrión del torneo, no pudo sumar victorias y quedó fuera de la competición.

Los cruces de cuartos

Con los clasificados definidos, los emparejamientos de cuartos de final han quedado establecidos y el espectáculo está servido. En el Estadio Ciudad de Lucena, a las 20.00 horas, el Palmeiras se enfrentará al Sevilla, en un partido que mide al vigente campeón contra un conjunto hispalense que se ha ganado su sitio y que buscará dar la gran sorpresa de la jornada. Más tarde, a las 22.15 horas, Lucena volverá a vibrar con otro duelo atractivo: el Racing Club frente al Real Betis, en un choque que enfrenta la garra argentina con la calidad verdiblanca.

El Estadio Municipal de Montilla también se viste de gala para una jornada de altura. A las 20.00 horas, se disputará un auténtico clásico internacional entre River Plate y Real Madrid, dos canteras de prestigio que parten entre los favoritos al título. La emoción continuará a las 22.15 horas con el enfrentamiento entre el Barcelona y el Corinthians, otro cruce de estilos entre el fútbol de posesión azulgrana y la intensidad brasileña.

Córdoba, epicentro mundial del fútbol juvenil

Con estos emparejamientos, los cuartos de final del Mundialito Juvenil prometen un espectáculo a la altura de las expectativas. Lucena y Montilla se convierten este fin de semana en escenarios de referencia, acogiendo a equipos que representan lo mejor del fútbol formativo de Europa y Sudamérica.

