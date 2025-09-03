La 'minipretemporada' con titulares en el parón atípico del Madrid: "Nos hubiera gustado seguir"

Nunca llueve a gusto de todos e incluso a veces el agua que cae encima de uno mismo admite matices. Por lo menos, si uno es un perfeccionista como Xabi Alonso, al que el parón de selecciones le viene tan bien como mal. Aunque seguramente habrá más carga de lo primero, porque en un ejercicio atípico, tendrá durante estas semanas a titulares con los que hacer una 'minipretemporada'. Es el caso de Militao, Vinicius o Trent Alexander-Arnold, que no han viajado con sus selecciones, como tampoco lo han hecho Endrick y Rodrygo, con Brasil; además de Carreras, que no es internacional con España.

Una tendencia opuesta al año pasado

Xabi Alonso agradece poder contar con estos efectivos, así como con Ceballos, Asencio o Fran García, a los que podrá ver más de cerca después de que hayan estado prácticamente inéditos en el arranque de Liga. Igualmente, podrá supervisar los últimos pasos de Camavinga antes de volver a una convocatoria, después de que se demorase su recuperación por un problema en el tobillo. Mendy y Bellingham tampoco han viajado, al estar tratándose de sus lesiones, que van más para largo que Endrick, cuyo objetivo es volver lo antes posible después del parón.

Con todo, el técnico vasco preferiría que no hubiese este parón, que se prolongará hasta el martes, 9 de septiembre. “A mí me gustaría seguir, tenerlos cerca, pero mi deseo es en vano. Sabíamos que estos tres partidos eran importantes para competirlos, evolucionar en cosas, definiendo el camino. Nos dice mucho. Llega el parón y ahora llega el siguiente bloque, pero nueve de nueve puntos es bueno. Hay cosas buenas y cosas a corregir, que lo haremos”, explicaba Xabi Alonso tras el triunfo frente al Mallorca.

Mientras que para el Barça, después del tropiezo en Vallecas y un inicio alejado de las mejores sensaciones, el parón es una ventana de oxígeno, en territorio blanco se ve cómo una interrupción de lo que consideran como una línea ascendente. A pesar de que algunos jugadores importantes se quedan, gracias al beneplácito de Ancelotti en el caso de los brasileños, el éxodo sigue siendo importante. Y con él, las preocupaciones por posibles lesiones. De nuevo, no hay una fórmula perfecta.

La clave de mantener la tensión más allá del minuto 60

Por ejemplo, en un principio se vio con buenos ojos que Militao fuese con Brasil para seguir ganando rodaje. Su rendimiento tras volver de dos roturas de cruzado consecutivas ha sido mejor de lo esperado. A pesar de su confianza, o precisamente por ella, el temor de un nuevo contratiempo está ahí. Otro de los que se rompió el cruzado el curso pasado fue Dani Carvajal, quien pese a que está entrando paulatinamente en los onces de Xabi Alonso, alternándose con Trent (al que Tuchel ha vuelto a descartar), ha sido convocado por De la Fuente, al ser uno de sus pretorianos.

Carvajal, suplente en dos partidos, pero titular ante el Real Oviedo, no ha dejado de poner sobre la mesa una de sus principales virtudes, como es la de ir al choque. "Si pierdo eso, no soy yo. Es mi seña de identidad y no la pienso perder", admitía en una entrevista con la 'Cadena SER', en la que habló de sus sensaciones tras volver a los terrenos de juego y, por el momento, contradecir los diagnósticos que se tomaron como realistas en su día. Los que indicaban que no volvería al nivel anterior.

A pesar de tener una escasa pretemporada, cuestión denunciada por el propio club -e incluso judicializada- Xabi Alonso ha cumplido con el precepto esencial en lo que va de curso: que los jugadores entiendan su idea de juego. Esta empieza en la presión en campo rival, sigue con el robo tras pérdida y avanza con el trabajo colectivo, que condena a la suplencia a cualquiera que no esté en el ritmo exigido. Esto provoca un alto nivel de compromiso.

Un regreso más exigente tras la ventana internacional

Como contrapartida, la alta intensidad ha supuesto, que en el inicio del campeonato, el Real Madrid note un bajón físico a partir del minuto 60, momento en el que Xabi Alonso aprovecha para recomponer al equipo. Muchos jugadores arrastran una alta carga de tiempo jugado, provocada por la extensión del curso pasado hasta mediados de julio con el Mundial de Clubes. Este año existe un gran condicionante como es el Mundial 2026, de ahí que los parones sean más importantes.

El regreso tras esta ventana internacional será más complejo que la trilogía inicial, en la que el Real Madrid ha vivido en la comodidad de dos partidos en casa y un desplazamiento frente al Real Oviedo, recién ascendido. A la vuelta tendrá que medir Anoeta para visitar a la Real Sociedad, debutará en Champions frente al Olympique de Marsella, afrontará el derbi contra el Atlético en el Metropolitano y cubrirá los 14.000 kilómetros que hay entre la ida y al vuelta de Almaty, donde se medirá al Kairat. De ahí que esta semana es importante para abrochar conceptos y darle oxígeno a los jugadores que se han quedado. Una nómina entre la que hay varios jugadores de la espina dorsal blanca que harán su propia 'minipretemporada'.