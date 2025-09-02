La Liga de Empresas de Córdoba inaugura su quinta edición con más de una veintena de compañías

La Liga de Empresas de Córdoba, la competición deportiva-empresaria más importante de Andalucía, arranca su pretemporada este mes de septiembre con más de una veintena de compañías cordobesas participantes. Los trabajadores de cada entidad componen cada uno de los equipos de esta liga fundada en el 2021 con el objetivo de ser un atractivo para empresas cordobesas, que encuentran en el fútbol una oportunidad para mejorar las relaciones laborales entre sus empleados y fomentar relaciones entre diferentes corporaciones.

El pasado jueves 28 de agosto, la Liga de Empresas tuvo el honor de celebrar la bienvenida a su quinta edición en el Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. Un acto que contó con la presencia de los representantes de las empresas participantes, miembros de la organización y, de manera especial, la asistencia de la delegada Cintia Bustos como parte del Ayuntamiento de Córdoba en apoyo a este proyecto, y de Lourdes como representante de Aire Sport, principal sponsor de la competición.

Durante la presentación se dieron a conocer algunas de las novedades de esta nueva temporada, entre ellas: el listado de equipos participantes, nuevas actividades paralelas que se sumarán a la competición habitual y la continuidad de iniciativas de visibilidad en redes sociales e intercambios con clubes y entidades fuera de Córdoba, como ya se hizo en ediciones anteriores con visitas a Italia, Málaga o incluso Los Ángeles.

“Esta temporada no solo vamos a disfrutar del fútbol. Vamos a seguir construyendo comunidad, uniendo empresas y personas, y poniendo a Córdoba en el mapa como ejemplo de cómo el deporte puede ser mucho más que un juego”, señalaron desde la organización.

En la quinta edición de Liga de Empresas participan más de 20 empresas que ya están confirmadas como Silbon, Universidad de Córdoba, SP Group, Jóvenes Abogados, Grupo Safamotor, Parque Joyero, Dobuss o Parque Tecnológico de Córdoba entre muchas otras. En total, serán más de 350 empleados de reconocidas compañías cordobesas quienes competirán en partidos de fútbol 7 debidamente dirigidos por árbitros y miembros de la organización, así como asegurados sanitariamente.

Tras varias semanas de pretemporada, la temporada 2025-2026 arrancará en el mes de octubre. Esta quinta edición consecutiva de la Liga de Empresas se desarrollará durante los próximos nueve meses, ya que concluirá la temporada en mayo del año que viene, mientras que la final se desarrollará en el mes de junio de 2026 en una sede fija todavía a determinar.

La competición se organiza en tres categorías diferenciadas por nivel de juego. Cada grupo está formado por siete equipos, que disputan una única vuelta a seis partidos entre sí. Al finalizar cada fase, se producen ascensos y descensos entre categorías, iniciando así una segunda fase, y posteriormente una tercera fase. Este sistema garantiza que los equipos estén siempre enfrentándose a rivales de un nivel similar, lo que permite partidos equilibrados, competitivos y, sobre todo, divertidos para todos los participantes.

Sobre la Liga de Empresas

La Liga de Empresas es la competición deportiva-empresarial más importante de Andalucía. Nacida en septiembre de 2021, esta competición es pionera en la comunidad andaluza. Su objetivo es ser útil a las diferentes empresas de Córdoba para fomentar las relaciones entre corporaciones de la ciudad y estimular el compañerismo y la cohesión entre trabajadores dentro y fuera del puesto de trabajo.

Aunque se entregan reconocimientos a los ganadores cada final de temporada, la Liga de Empresas no basa su competición en la victoria deportiva. El proyecto utiliza el deporte como fuente de placer y bienestar y utiliza el fútbol como espacio ideal para crear un mejor ambiente laboral y social, promover un estilo de vida saludable y ser un punto de encuentro empresarial divertido y sano.

Participar en la Liga de Empresas permite a las corporaciones fomentar el trabajo en equipo, desarrollar habilidades y roles de liderazgo, mejorar la comunicación interna, ayuda a gestionar el estrés mediante el deporte compartido, reforzar el sentimiento de pertenencia a la empresa, estimular las relaciones interpersonales positivas y darle visibilidad a la empresa en la ciudad a través del deporte.