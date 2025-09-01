Fichajes
La Real Sociedad confirma el fichaje de Yangel Herrera antes de cerrar el de Carlos Soler
El jugador venezolano deja el Girona para recalar en San Sebastián, donde ya ha llegado el centrocampista valenciano para firmar su nuevo contrato
EFE
La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes el fichaje del centrocampista venezolano Yangel Herrera, quien llega traspasado por el Girona y ha firmado un contrato por cinco temporadas.
El club ha informado, en un comunicado, de la incorporación de Herrera, quien llegó este domingo a San Sebastián para firmar su nuevo contrato, aunque no podrá integrarse aún en el equipo, porque está lesionado.
El centrocampista venezolano cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un centrocampista con poderío físico, recorrido y energía.
Se trata de un tipo de refuerzo para el centro del campo que la Real lleva añorando desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada.
Herrera, que tiene 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.
No es el único refuerzo para el centro del campo blanquiazul, ya que el exvalencianista Carlos Soler también ha llegado este lunes a San Sebastián para firmar su contrato, lo que se hará oficial en las próximas horas.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Los bomberos forestales de Córdoba se echan a la calle: 'El Infoca no se vende, se defiende
- El Córdoba CF dice basta por los arbitrajes y pedirá explicaciones al Comité Técnico de Árbitros
- Iván Ania, tras el empate ante el Valladolid: “Me siento perjudicado”
- De la carne de momia al ibuprofeno: las farmacias históricas de Córdoba