Tenis
Musetti frena en seco a Munar en Nueva York
El tenista mallorquín se despide del US Open en octavos con una clara derrota ante el italiano (6-3, 6-0, 6-1)
Hasta este lunes en el Abierto de Estados Unidos Jaume Munar solo había cedido un set, un recorrido decidido que, por primera vez en un grande, llevaba al mallorquín hasta la ronda de octavos y alimentaba la esperanza. Este lunes, el sueño se deshizo en pedazos frente a Lorenzo Musetti, el 10 del mundo.
Munar ha chocado contra un jugador que en la Louis Armstrong ha exhibido tanta firmeza y brillo como el mármol de su Carrara natal. Pero algo más parecía deshacer al de Cala Figuera: corrían por las gradas rumores de fiebre, de un catarro, algo que daría sentido a ese vaciado de la fuerza y la magia que el español, 44 del mundo, había estado exhibiendo en su primera semana.
Sinner o Bublik
Eso ayudaría a explicar el 6-3, 6-0 y 6-1 que Musetti ha cincelado en solo hora y 37 minutos, sin que nunca haya habido una opción para Munar. Y el marcador entre ambos, donde era el español de 28 años el que llevaba ventaja de dos victorias frente a una del italiano, cinco años menor, se iguala.
Es Musetti el que se ha ganado la plaza en unos cuartos que pueden llevarle a un reto con su compatriota Jannik Sinner, salvo que en el duelo por la noche en Arthur Ashe diera una sorpresa inesperada el kazajo Alexander Bublik.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Bajo tierra y entre tesoros: excavar en la ciudad de las tres culturas
- Unas 200 personas arropan en Córdoba a la familia de Álex en el primer día del juicio por su muerte
- Los bomberos forestales de Córdoba se echan a la calle: 'El Infoca no se vende, se defiende
- Traca de conciertos, festivales y obras de teatro para despedir un verano de alto voltaje en Córdoba