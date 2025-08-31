Los penaltis dejan al Córdoba Futsal sin el tercer título de la Copa de Andalucía

El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad no pudo lograr su tercera Copa de Andalucía de fútbol sala tras caer en la tanda de penaltis de la final por 4-3. Tras las tablas firmadas por ambos a la conclusión del tiempo reglamentario, los de Santoro se marcharon de Villa del Río con un sabor agridulce, máxime tras no serles concedido un posible gol de Nicolás en el último minuto. Sea como fuere, los cinco sentidos deben estar puestos en el próximo sábado, fecha en la que los califales iniciarán la competición liguera visitando a ElPozo Murcia FS.

El duelo en el Alto Guadalquivir, como era de esperar, arrancó con la igualdad como protagonistas, si bien fueron los blanquiverdes, en la final de azul, los que merodearon con más peligro área rival. Así llegaron los disparos de Nicolás y Carlos Gómez, ambos sin provocar la intervención de Dudu. Sin embargo, rebasado el seis de juego, los de Dani Rodríguez se adelantaron en el marcador gracias a Mati Rosa, muy atento en boca de gol.

El tanto en contra no descompuso a los de Santoro, que siguieron en línea ascendente con el avanzar del cronómetro. Así llegó el tanto de Enzo Báez. El argentino, después de errar en un mano a mano con Espíndola, empató la contienda en el 13’ de choque tras culminar una acción junto a Nicolás.

El portero Víctor, de rojo, observa al balón. / Edu Luque

Los cordobeses, a remolque

Pero muy poco duró la alegría en el seno cordobesista, ya que Power, tres minutos después, volvió a poner a los jienenses por delante. El disparo del jugador argentino, tras rozar en Murilo Duarte, desvió a Víctor que, pese a intentarlo, nada pudo hacer por evitar que el balón se introdujera en su portería. De ahí al descanso, la opción más nítida de empatar la tuvo Nicolás, pero Espíndola lo evitó con una gran mano. Con mínima ventaja de los del Santo Reino (2-1) se marcharon los protagonistas a vestuarios.

Tras la reanudación, el premio al mejor hacer del Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegó con el tanto de Carlos Gómez. El toledano, muy incisivo durante todo el choque, culminó una gran contra blanquiverde comandada por Nacho Gómez. Corría el 26’ de envite y todo estaba por decidir en el Matías Prats.

En plena inercia de buen juego cordobesista llegó el gol de la remontada. Mati Rosa, tras un saque de esquina botado por Nacho Gómez en el 32’, introdujo el cuero en su propia portería. Los blanquiverdes, por primera vez en todo el partido, se ponían por delante en el marcador. Dos minutos después, sin embargo, Dani Zurdo, en un desajuste defensivo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, volvió a igualar la contienda.

La jugada de la polémica

A falta de un minuto para el final, Nicolás pudo lograr el cuarto tanto pero los colegiados interpretaron que el cuero, tras disparo del pívot cordobés, no había rebasado la línea de gol. El público cordobés presente protestó la decisión arbitral. Con el 3-3 al final del tiempo reglamentario llegaron los penaltis. La suerte fue ahí esquiva para los de Santoro, que cayeron 4-3. Arnaldo Baéz y Titi del Rey erraron desde los seis metros.