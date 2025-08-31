El Mundialito de Clubes Juvenil continúa en Córdoba: fechas, sedes y enfrentamientos

Tras el emocionante arranque en El Arcángel con el duelo inaugural entre el Córdoba CF y el Real Madrid, el balón del Mundial de Clubes Juvenil Torneo Al-Ándalus no se detiene. La competición seguirá su curso a lo largo de la provincia y extiende su calendario por distintos municipios, que durante varios días se convertirán en escaparates del mejor fútbol juvenil del planeta. En ese sentido, Lucena, Montilla, Cabra, Palma del Río, Pozoblanco y Puente Genil serán las sedes de una fase de grupos itinerante, previa al desenlace en la capital.

La fase de grupos

La fase de grupos comenzará el lunes 1 de septiembre y lo hará con un plato fuerte a primera hora de la mañana. A las 11.00 horas, el estadio María Dolores Jiménez Guardeño de Cabra acogerá a dos potencias como el Barcelona y el Benfica, en un duelo que promete abrir la jornada con mucho atractivo.

Ya en horario de tarde, a partir de las 20.30 horas, se disputará un auténtico carrusel de encuentros repartidos por toda la geografía cordobesa, todos de forma simultánea. En el Estadio Ciudad de Lucena, River Plate se medirá al histórico Como 1907; en el Municipal de Montilla, el Sevilla debutará frente al Racing de Avellaneda; en el Campo de Fútbol «El Pandero», de Palma del Río, el vigente campeón Palmeiras se enfrentará al Real Betis; y en el Campo de Fútbol de Pozoblanco, el Corinthians hará su estreno contra el AS Nylon.

La segunda tanda de citas de la fase tendrá lugar el martes 2 de septiembre y también reunirá choques de gran nivel. A las 20.30 horas, Lucena volverá a ser protagonista con un interesante enfrentamiento entre Como 1907 y el Barcelona. Al mismo tiempo, en Cabra, el Córdoba CF asumirá un reto mayúsculo frente al Palmeiras, mientras que en Palma del Río se vivirá un duelo con sabor continental entre Benfica y River Plate.

Posteriormente, el miércoles 3 de septiembre será el turno de la tercera jornada. El Manuel Polinario de Puente Genil abrirá el telón a las 20.00 horas con un atractivo Racing de Avellaneda contra Corinthians. Media hora más tarde, en Cabra, el AS Nylon se verá las caras con el Sevilla. Eso sí, la gran cita del día llegará en Pozoblanco a las 22.15 horas, con un vibrante Real Madrid-Real Betis.

La cuarta y última jornada de la fase de grupos, prevista para el jueves 4 de septiembre, también será una auténtica maratón de fútbol repartida en seis encuentros. La actividad arrancará a las 20.00 horas con dos partidos en paralelo: el Benfica contra Como 1907 en Puente Genil y el Barcelona frente a River Plate, en Pozoblanco. Una hora más tarde, Lucena acogerá el Racing de Avellaneda-AS Nylon, mientras que Palma del Río será escenario del Sevilla frente al Corinthians.

La emoción se trasladará de nuevo a Pozoblanco a las 22.15 horas con el Real Madrid contra Palmeiras, y en el mismo horario, en Montilla, el Córdoba CF cerrará el tramo inicial del certamen enfrentándose al Real Betis. Una jornada intensa y decisiva que dejará todo listo para los cruces eliminatorios.

Los cuartos de final, en Lucena y Montilla

Los cuartos de final se celebrarán el sábado 6 de septiembre y se disputarán en dos sedes que ya habrán vibrado con la fase previa. Y es que el Estadio Ciudad de Lucena y el Municipal de Montilla albergarán los cuatro partidos en dos turnos, a las 20.00 y 22.15 horas, para definir los equipos que avanzarán a semifinales.

El Arcángel, juez de las semifinales y la gran final

Tras el recorrido por toda la provincia, el balón regresará a la capital. El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel volverá a erigirse como juez del torneo, acogiendo las semifinales el lunes 8 de septiembre y la gran final, que tendrá lugar el posterior miércoles día 10 de septiembre.

