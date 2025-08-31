Pádel
Las finales del open FIP Silver Córdoba llegan a las pistas de La Salle
La argentina Virginia Riera y la rusa Ksenia Sharifova consiguen el título en la categoría femenina
El torneo internacional de pádel FIP Silver Córdoba llegó a las finales en las pistas del Club Deportivo La Salle. Centenares de jugadores han peleado durante seis jornadas para llegar a los encuentros por los títulos. El público ha llenado las gradas para ver en directo los partidos entre los mejores del torneo.
La victoria en la categoría femenina la consiguió la pareja formada por la argentina Virginia Riera y la rusa Ksenia Sharifova, que derrotaron a la alicantina Aina Martínez y la barcelonesa Ana Domínguez por 7-6 y 6-4.
El partido por la corona masculina
La final masculina va a enfrentar al dúo favorito, el compuesto por el valenciano Eduardo Alonso y el malagueño Jairo Bautista y a la pareja compuesta por el melillense Jesús Moya y el italiano Aris Patiniotis.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Córdoba CF suma su primer punto de la temporada en Valladolid
- Confirmado por la comunidad científica: este extraño mineral solo existe en un pueblo de Córdoba
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Los bomberos rescatan a una vecina atrapada en el incendio de su vivienda en El Realejo
- Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba
- Córdoba es la segunda provincia de España donde menos sube la vivienda