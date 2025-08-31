Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pádel

Las finales del open FIP Silver Córdoba llegan a las pistas de La Salle

La argentina Virginia Riera y la rusa Ksenia Sharifova consiguen el título en la categoría femenina

Las finales del Torneo Silver Pádel Córdoba en imágenes

Las finales del Torneo Silver Pádel Córdoba en imágenes / A. J. González

Antonio Raya

Córdoba

El torneo internacional de pádel FIP Silver Córdoba llegó a las finales en las pistas del Club Deportivo La Salle. Centenares de jugadores han peleado durante seis jornadas para llegar a los encuentros por los títulos. El público ha llenado las gradas para ver en directo los partidos entre los mejores del torneo.

La victoria en la categoría femenina la consiguió la pareja formada por la argentina Virginia Riera y la rusa Ksenia Sharifova, que derrotaron a la alicantina Aina Martínez y la barcelonesa Ana Domínguez por 7-6 y 6-4.

El partido por la corona masculina

La final masculina va a enfrentar al dúo favorito, el compuesto por el valenciano Eduardo Alonso y el malagueño Jairo Bautista y a la pareja compuesta por el melillense Jesús Moya y el italiano Aris Patiniotis.

