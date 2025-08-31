Las finales del open FIP Silver Córdoba llegan a las pistas de La Salle

El torneo internacional de pádel FIP Silver Córdoba llegó a las finales en las pistas del Club Deportivo La Salle. Centenares de jugadores han peleado durante seis jornadas para llegar a los encuentros por los títulos. El público ha llenado las gradas para ver en directo los partidos entre los mejores del torneo.

La victoria en la categoría femenina la consiguió la pareja formada por la argentina Virginia Riera y la rusa Ksenia Sharifova, que derrotaron a la alicantina Aina Martínez y la barcelonesa Ana Domínguez por 7-6 y 6-4.

El partido por la corona masculina

La final masculina va a enfrentar al dúo favorito, el compuesto por el valenciano Eduardo Alonso y el malagueño Jairo Bautista y a la pareja compuesta por el melillense Jesús Moya y el italiano Aris Patiniotis.