El Córdoba CF juvenil abre el Mundialito con una derrota clara ante el Real Madrid

El Córdoba CF abrió su andadura en el Mundialito de Clubes Juvenil con una derrota clara ante el Real Madrid (0-4) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El conjunto blanquiverde compitió de tú a tú durante muchos tramos de la primera mitad, pero la pegada del cuadro blanco marcó la diferencia y acabó inclinando el marcador de forma contundente. Los de Pedro López ofrecieron momentos de buen nivel y no se desengancharon hasta bien entrada la segunda parte, aunque los madrileños fueron más eficaces en las áreas y se llevaron un triunfo que complica el arranque en esta fase de grupos, en la que la exigencia seguirá siendo máxima.

Igualdad inicial

El partido arrancó con ritmo alto y sin concesiones. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando los blanquiverdes trenzaron una gran acción colectiva que a punto estuvo de convertirse en el primer gol de la tarde. La respuesta del Real Madrid no tardó en llegar: en el 13’, los blancos celebraban un tanto que rápidamente quedó anulado por fuera de juego.

Con el paso de los minutos, el conjunto dirigido por Pedro López trató de asentarse en el césped, apoyándose en la movilidad de Álvaro Niza. El extremo cordobés firmó una gran internada en el minuto 17, pero se enredó en los últimos metros y no pudo definir con claridad una acción que prometía mucho más. Y esa jugada reflejaba bien el plan local: aprovechar la velocidad y la frescura de sus hombres de ataque para sorprender en transiciones rápidas.

Sin embargo, en el ecuador del primer tiempo, el guion comenzó a decantarse hacia el lado visitante. El Real Madrid fue adueñándose de la posesión y obligó al Córdoba CF a replegarse con orden en bloque bajo, pero sin renunciar a cabalgada alguna al contraataque. Porque los locales, pese a todo, no se descompusieron y siguieron buscando sus opciones en galopadas aisladas, aunque cada recuperación les exigía un esfuerzo enorme para salir con criterio…

La insistencia madridista encontró premio a la media hora. Tras un saque de esquina que se estrelló en el poste, el rechace cayó a los pies de Leo Lemaitre, que no perdonó para establecer el 0-1. El balón parado se convertía así en un arma peligrosa para el conjunto blanco, que generaba sensación de amenaza cada vez que pisaba el área rival.

El tanto no quebró al Córdoba, que mantuvo el pulso. El tramo final de la primera parte se jugó con cierta igualdad, con los madridistas llevando la iniciativa pero sin conseguir un segundo golpe que les permitiera ampliar distancias. Los blanquiverdes, por su parte, encontraron aire en las botas de Jesús Zamora. El centrocampista probó fortuna desde fuera del área con un disparo potente que obligó al portero visitante, Guillermo Ponce, a lucirse para mantener la ventaja. Fue la mejor ocasión de los locales y el último intento de mover el marcador antes de poner rumbo a la caseta en el tiempo de descanso.

Revés inmediato

La segunda mitad comenzó con un golpe duro para los intereses blanquiverdes. A los pocos minutos de la reanudación, Mateo Pozo firmó el segundo tanto visitante con un potente disparo desde la frontal que se coló en la portería local. El 0-2 obligaba al Córdoba CF a remar a contracorriente, aunque los de Pedro López no renunciaron a su idea y trataron de reaccionar. En una de sus llegadas, Pedro Pablo probó fortuna, pero su remate impactó en la espalda de Álvaro Niza y la ocasión se diluyó.

El cuadro blanco, en cambio, se mostraba cada vez más cómodo. La estrategia volvió a ser un recurso clave y, en una acción a balón parado, Mateo Garrido rozó el tercero con un cabezazo que se marchó muy cerca del poste. Para colmo, poco antes de cumplirse la hora de juego, el bloque califal sufrió la lesión de Adrián Madrid, que no pudo continuar y obligó a alterar el plan en la zaga.

El Real Madrid no tardó en aprovechar la situación. En el 56’, Yeremaiah Ramos conectó un cabezazo sin oposición a centro desde la derecha y estableció el 0-3, ampliando aún más la diferencia. El tanto cayó como un jarro de agua fría sobre El Arcángel, que veía cómo el partido se complicaba definitivamente.

Con el marcador adverso, los locales adelantaron líneas y buscaron con insistencia a través del juego interior, tratando de recortar distancias. El esfuerzo fue notable, pero la defensa blanca se mantenía firme, incluso sin sufrir en exceso. Por contra, cuando los capitalinos encontraron huecos, obligaron al arquero cordobesista a intervenir repetidamente. En una de las más claras, Javier Martín se lució Juan Casado para impedir que la goleada fuese aún mayor.

Pero lo acabó siendo. Ya en la recta final, el cuadro madrileño terminó de sentenciar. Alejandro Mora transformó un penalti y puso el 0-4 definitivo en la primera cita del Mundialito, que comienza torcido para sus anfitriones. Y su siguiente parada no será menos compleja: ante el vigente campeón Palmeiras, el próximo 2 de septiembre en Cabra.

Ficha técnica 0 - Córdoba CF: Javi Castaño, Antonio Oya, Alejandro Zamorano, Raúl Tellez, Adrián Madrid, Rafa González, Álvaro López, Carlos Aranda, Álvaro Niza, Pedro Pablo Burgos y Jesús Zamora. También jugaron: Borja Soto, Josemi Barón, Iván Barbero, Fran Serrano, Álex Cortés, Aitor León y Álvaro León. Entrenador: Pedro López. 4 - Real Madrid: Guillermo Ponce, José Luis Sáez, Leo Lemaitre, Mateo Garrido, Ares Capatana, Diego Lacosta, Andrés Córcoba, Santiago del Pino, Rubén López, Bryan Bugarín y Enzo Alves. También jugaron: Juan Casado, Mateo Pozo, Yeremaiah Ramos, Luis Paulo, Alejandro Mora , Álex Hernández, Nicolás San Pío. Entrenador: Marcos Jiménez. Goles: 0-1 (30’) Leo Lemaitre. 0-2 (43’) Mateo Pozo. 0-3 (56’) Yeremaiah Ramos. 0-4 (76’) Alejandro Mora. Tarjetas: Iván Barbero (73’). Estadio: Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, ante unos 1.500 espectadores.

