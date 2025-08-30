Tenis de mesa
El Real Cajasur Priego TM vence al TTC Ostrava y se clasifica para la siguiente ronda de la Champions League
El cuadro prieguense no da opción a su rival y consigue la victoria por la vía rápida (3-0) en Novi Sad
A veces no se le da la importancia que merece a ciertas acciones. El Real Cajasur Priego TM llegaba a Serbia en busca de cosechar un buen papel en la Champions League de tenis de mesa después de una pasada temporada inolvidable. Sin embargo, el conjunto prieguense dio un paso al frente el viernes y lo ha consolidado este sábado, después de doblegar al TTC Ostrava 2016 y conseguir la clasificación a la siguiente ronda de la competición europea.
El paso grande se dio ayer, pero eso no significa que el de este sábado sea fácil, ni mucho menos. El Real Cajasur Priego TM encaraba el partido con la posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda de la Champions League. Es por ello que el duelo era de máxima tensión y la importancia era superior. De hecho, Carlos Machado cogió el primer testigo y doblegó a Kveton, no sin sufrimiento.
Por tanto, el primer enfrentamiento estaba solventado. Ahora tocaba encarrilar el partido y ahí fue el turno de Soderlund. El palista del Real Cajasur Priego TM se medía a Stalzer y consiguió el segundo punto en el global para el conjunto prieguense.
Alejandro Calvo firma la sentencia
Gracias a esto, el Real Cajasur Priego TM podía certificar la victoria por la vía rápida. Alejandro Calvo saltaba a la pista con esta posibilidad y no la desaprovechó, dándole el triunfo y la clasificación a la siguiente ronda de la Champions League a su equipo tras vencer al Kleprlik. Sin embargo, el conjunto prieguense no termina su camino aquí, sino que el ASC Grünwettersbach será el último rival este domingo a partir de las 13.00 horas.
