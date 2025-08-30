España recupera la alegría ante Bosnia

La selección española toma aire en el Eurobasket después de una valiosa victoria ante Bosnia (88-67) en un duelo donde los de Scariolo fueron mucho más reconocibles, con acierto en el triple (15 de 38) y la posibilidad de correr, ante una Bosnia negada desde larga distancia (3 de 20) y sin opcíón de frenar a España que poudo sacar, por fin, la sonrisa. Ahora hay que coger carrerilla este domingo ante la 'cenicienta', Chipre.

España empezó con muchos nervios, -con la derrota ante Georgia en el cogote-, sin ideas claras en sus tres primeros ataques, con un De Larrea no aportando tranquilidad al equipo y con los bosnios apretando al joven base español, la clara debilidad del conjunto de Scariolo (0-4).

Pradilla dio a España los primeros puntos desde el tiro libre después de tres minutos de desconcierto ofensivo (2-4) y la primera canasta llegó con un triple de Aldama para dar un poco de calma a España (5-4). Nurkic, la referencia de Bosnia, empezaba a recibir en la zona, letal para España si quería frenar a la estrella de Utah Jazz (5-7).

Scariolo movía banquillo, con Brizuela, López-Arostegui y Saint-Supery. Aunque el hombre ‘caliente’ era Aldama, que mantenía a España. El canario anotaba ocho puntos liderando el marcador (10-9). Los Hernangómez entraban para dar aire a Pradilla y Aldama, el mejor de la ‘Familia’.

Los veteranos, al rescate

Willy entró ‘enchufado’ como pedía Scariolo a sus ‘veteranos’, anotando en su primera acción un ‘dos más uno’ (13-11) y Brizuela y Saint Supery también aportaban desde el triple (21-15). Otro triple más de la ‘Mamba Vasca’ cerraba el cuarto con la mayor renta de España y con buenas sensaciones (24-16).

Los triples seguían entrando, con un acertado Xavi López-Arostegui por partida doble, una buena señal para los de Scariolo, que naufragaron en el primer duelo en esta estadística pero que ante Bosnia estaban entrando con más facilidad (230-18). Con los triples (6/12), el partido se empezaba a romper para los intereses españoles.

Willy se peleaba con Nurkic, sin duda la tarea más complicada, y el madrileño lograba contenerle, otra gran noticia. España podía correr y un nuevo triple de Aldama abría la renta a 15 en los mejores minutos del conjunto español (35-20). Yankuba Sima debutaba en el Eurobasket, dando aire a Willy, y la activa defensa daba sus réditos al equipo de Scariolo que podía correr y Aldama seguía sumando desde el triple y dando espectáculo (42-24).

Al descanso, España en control (44-30) en una buena primera mitad, con control del balón y Aldama liderando a los anotadores españoles (14).

Los triples siguen entrando

En la reanudación, Aldama volvía igual de metido en el duelo (19) con un nuevo triple, abriendo de nuevo brecha que alcanzaba el +19 (50-31). Un nuevo triple, esta vez de Parra, llevaba a España a su máxima renta (53-33) y con la sensación de que el partido estaba más que encarrilado tras un parcial de 9-3.

Los triples seguían entrando con Brizuela, y el duelo se iba rompiendo para una España que veía aro con facilidad (58-36). Con el marcador tan favorable, el juego español fluía con facilidad, con la ayuda de los nefastos porcentajes en el triple de Bosnia (3 de 17) que dejaba el duelo en bandeja al equipo de Scariolo (72-47).

El cuarto final fue un mero trámite para España, ante la impotencia de los bosnios y el equipo español relajado, como disfrutando del primer triunfo (XXXX) que debe relanzar al equipo en este Eurobasket.