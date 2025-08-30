El Córdoba Futsal derrota a El Ejido y jugará por ganar el tercer título de la Copa de Andalucía

El Córdoba Futsal, en lo que fue la segunda semifinal de la Copa de Andalucía de fútbol sala, se deshizo por 3-1 de un combativo CD El Ejido Futsal, conjunto de la Segunda División.

Tras el 1-1 con el que finalizó el primer acto, los de Santoro hicieron notar la diferencia de categoría de tras el descanso, decantando la contienda con dos goles en apenas dos minutos. Aún así, hubo tiempo para la emoción, ya que Nico Rosa, a cinco minutos del final, apretó el marcador con el 3-2. Nicolas, a escasos segundos para la bocina, hizo el 4-2, tanto de la tranquilidad para los de Santoro.

El Jaén Paraíso Interior logró la otra plaza en la final al vencer por 4-2 al Málaga Ciudad Redonda en la tanda de penaltis de la otra semifinal. El tiempo reglamentario había acabado con una igualada a dos tantos.