Fútbol sala
El Córdoba Futsal derrota a El Ejido y jugará por ganar el tercer título de la Copa de Andalucía
El conjunto blanquiverde vence por 4-2 a su rival almeriense y se medirá al Jaén Paraíso Interior en el encuentro por el título
El Córdoba Futsal, en lo que fue la segunda semifinal de la Copa de Andalucía de fútbol sala, se deshizo por 3-1 de un combativo CD El Ejido Futsal, conjunto de la Segunda División.
Tras el 1-1 con el que finalizó el primer acto, los de Santoro hicieron notar la diferencia de categoría de tras el descanso, decantando la contienda con dos goles en apenas dos minutos. Aún así, hubo tiempo para la emoción, ya que Nico Rosa, a cinco minutos del final, apretó el marcador con el 3-2. Nicolas, a escasos segundos para la bocina, hizo el 4-2, tanto de la tranquilidad para los de Santoro.
El Jaén Paraíso Interior logró la otra plaza en la final al vencer por 4-2 al Málaga Ciudad Redonda en la tanda de penaltis de la otra semifinal. El tiempo reglamentario había acabado con una igualada a dos tantos.
Ficha técnica:
4 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Víctor, Hugo, Titi del Rey, Javi Aranda y Nicolás (cinco inicial). También jugaron Pescio, Arnaldo Báez, Fabio, Enzo Báez, Nacho Gómez, Murilo y Carlos Gómez.
2 - CD El Ejido Futsal: Jesús, Vacas, Nico Rosa, Josete y Adri Blat (cinco inicial). También jugaron Sergio, Dela, Cristian Rubio, Nacho Gil, Mercado y Beto.
Árbitros: Leiva Martínez y Pizarro Megías (C. Andaluz). Mostraron cartulina amarilla a Hugo, Murilo, Pescio, Josete y Dela.
