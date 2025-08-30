Balonmano | Asobal
El Ángel Ximénez reina en la Copa de Andalucía por décima vez
El conjunto pontano ejerce su condición de anfitrión para vencer por 24-22 al Proin Sevilla en la final
El Ángel Ximénez se adjudicó su décima Copa de Andalucía de balonmano al ganar al Proin Sevilla por 24-22 (13-7 al descanso). Más sufrimiento de lo esperado hubo para los pontanos en un partido que tenían controlado bien avanzado el segundo tiempo. En los últimos diez últimos minutos se apretó el marcador, si bien los anfitriones acabaron llevándose la victoria. Los mejores jugadores de ambos equipos fueron sin duda alguna sus porteros: Elcio (Ángel Ximénez) y Kilian (Proin).
Muy enchufado comenzó el equipo que entrena el palmeño Víctor Montesinos, pues con una defensa inmejorable y una portería sobresaliente controló el marcador durante los primeros diez minutos. Kilian paraba casi todo que le llegaba. Sería en el ecuador de este primer tiempo cuando Elcio se hizo grande en la portería local. El acierto local en los lanzamientos hizo posible que el marcador comenzara a ser dominado por los de Paco Bustos. El Ximénez empezó a distanciarse hasta llegarse al descanso con una renta favorable de seis goles (13-7). El Ángel Ximénez se marchó a los vestuarios con una diferencia de seis goles a su favor pero con dos jugadores menos, ya que Djukic y el cordobés Estepa vieron sendas tarjetas rojas.
Los primeros minutos del segundo tiempo fueron de igualdad total, con un intercambio de goles en una y otra portería. El Ángel Ximénez se escapó en el marcador en el ecuador, dejando así la victoria casi sentenciada (19-13, minuto 45). Pero no fue así. Los errores locales en ataque, unido a las paradas de Kilian, propiciaron que la diferencia cordobesa quedara reducida a un gol (22-21), con dos lanzamientos desde los seis metros del palmeño Raúl Morales. El Triana dispuso de un balón para empatar pero Bernabéu robó un balón y marcó el gol del triunfo.
Lo que queda de la pretemporada
El Ángel Ximénez concluirá la pretemporada el 5 de septiembre al visitar la cancha del Proin Sevilla en un partido amistoso. La Liga comenzará para los de Paco Bustos el próximo 12 de septiembre en la pista del histórico Fraikin Granollers.
Ficha técnica:
24 - Ángel Ximénez Puente Genil: Elcio Carvalho, Álvaro de Hita y Joselu (porteros), Simonet (3), Dani Ramos (5), Djkuc (1), Bernabéu (6, 3p), Cuenca (1), Mario Dorado (3), Aizen (1), Tiago Mota, Pineda, Dani Serrano (2), David Estepa (1), McCormick, Bermúdez y Claudio Ramos (1).
22 – Proin Sevilla: Kilian Ramírez y Manu González (porteros), Saco (1), López, Morales (8, 4p), Moguel (1), Vizcaíno, Pablo Soler, Castilla, Alberto Ruiz (1), Tiomentsev (6), Julio Morgado (2), García, Llorens, Montoro (2), Martínez, Deco (1), Stevovic y Conchillo.
Árbitros: Alberto García Rodríguez y José Manuel Iniesta Castillo. Excluyeron al pontanés Tiago Mota y a los sevillanos Martínez, Alberto Ortiz y Morales. Descalificaron a Estepa y Djukic.
Parciales: 1-2, 3-4, 5-4, 8-6, 12-6, 13-7 (descanso), 15-19, 17-11, 19-13, 20-16, 22-20 y 24-22.
Incidencias: final de la Copa de Andalucía, celebrada en el pabellón municipal Alcalde Miguel Salas. Lleno total, con más de 900 aficionados. Asistieron a la la final el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Sebastián Fernández, y el presidente del Ángel Ximénez Mariano Jiménez.
