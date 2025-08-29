El Córdoba Futsal intentará conquistar en Villa del Río su tercer trono autonómico

El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad encara este fin de semana la Copa de Andalucía, su principal cita de la pretemporada. La localidad cordobesa de Villa del Río acogerá una competición de fútbol sala en la que también participarán el Jaén Paraíso Interior de Primera y El Ejido y el Málaga Ciudad Redonda, dos equipos de Segunda División.

La Copa comenzará este sábado con los duelos de semifinales Jaén Paraíso Interior-Málaga Ciudad Redonda (18.00 horas) y Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad-El Ejido (20.00). El domingo llegará la final a partir de las 20.00 horas. Los partidos podrán seguirse por estreaming a través de RFAF TV.

El conjunto que entrena Emanuel Santoro intentará conseguir su tercera corona en una competición en la que siempre ha puesto mucho empeño en intentar ganar. Hasta el momento la ha ganado en dos ocasiones, en 2020 en Baena y en 2023 en Mengíbar. Hace cinco años derrotó en la tanda de penaltis por 5-3 al Jaén Paraíso Interior, entonces en un partido en el que los blanquiverdes forzaron los penaltis tras remontar un 1-4 y empatar a cuatro a la conclusión del tiempo reglamentario. La segunda corona llegó hace dos años con un triunfo por 4-3 sobre el Mengíbar, en un duelo en el que los jienense ejercieron de anfitriones.

Arnaldo Báez controla el balón en el choque frente al Manzanares. / Víctor Castro

Sin victorias en la pretemporada

El bloque blanquiverde llega en esta ocasión a la Copa de Andalucía sin conocer la victoria en la pretemporada. Hasta el momento ha sumado tres derrotas, dos ante el Jaén Paraíso Interior –por 2-3 en Vista Alegre y por 4-2 en Linares- y una contra ElPozo Murcia (4-1) en Abanilla. En su último partido jugado empató a tres tantos contra el Manzanares en Vista Alegre. Santoro contará con las bajas seguras de los lesionados Pablo del Moral y Álex Bernal. Mientras serán dudas el portero Fabio y el ala Zequi.

Los de Santoro ejercerán de favoritos en su choque de semifinales, pues tendrán enfrente a un equipo de inferior categoría. El Ejido es uno de los equipos de Segunda que aspira a estar en la zona alta para en la parte final de la temporada.

El partido entre blanquiverdes y almerienses promete ser intenso e igualado, sobre todo en la primera parte. Los cordobeses intentarán imponer la mayor calidad de su plantilla conforme pasen los minutos.