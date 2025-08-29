La carrera Ruta de la Miel abrirá el 1 de septiembre las inscripciones: aquí puedes adquirir uno de los 1.650 dorsales

La Ruta de la Miel de Hornachuelos regresará el próximo 19 de octubre con la celebración de la 26ª edición. La prueba arrancará en la pedanía de Céspedes y terminará en la pista de atletismo de Hornachuelos. El 1 de septiembre a las 11.00 horas quedará abierto el plazo de inscripción de esta prueba del circuito provincial de carreras populares tan apreciada por los atletas.

El evento arrancará el 19 de octubre a las 11.00 horas en su carrera reina y contará con el habitual recorrido de 16,500 kilómetros, exigente sobre todo en el último tramo con las cuestas finales que dan acceso a la zona de meta. Las carreras de base se celebrarán íntegramente dentro del casco urbano de Hornachuelos, con salida y meta en la pista de atletismo de esta localidad cordobesa.

Los dorsales estarán agotados en un breve plazo de tiempo si se mantiene la tendencia de los últimos años, en los que este evento atlético no ha parado de crecer. El cupo de dorsales de esta edición es de 1.100 para la carrera absoluta y de 550 para las distancias de base, para un total de 1.650, 50 más que en el 2024. Los dorsales podrán adquirirse en la página web de dorsal chip o en la página web del club.

Una joven festeja el triunfo en una de las pruebas reservadas a las categorías de base. / Antonio Raya

Los últimos vencedores

El Ayuntamiento de Hornachuelos y el club Trotasierra organizan de manera conjunta esta carrera perteneciente al circuito provincial de carreras populares. El pasado año vencieron Rubén Álvarez y Carmen Gutiérrez, en una edición que acabaron 1.408 atletas entre todas las categorías, unas cifras que le llevaron a ser la prueba celebrada en un pueblo de la provincia con más atletas en meta por delante de la Urbana Ciudad de Lucena (1.085), La Media Maratón Córdoba-Almodóvar (962) y el Memorial Joaquín Sánchez de La Carlota (639). Con esa cifra de 1.408 batió su propio récord de atletas en la meta.