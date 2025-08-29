El Ángel Ximénez intentará hacer valor su calidad de anfitrión para imponerse en la Copa de Andalucía

El pabellón pontanés Alcalde Miguel Salas será por cuarta vez el escenario de la final de la Copa de Andalucía de balonmano, un encuentro que tendrá lugar este sábado a las 12.00 horas con las cámaras de Andalucía TV en directo. El Ángel Ximénez y el Proin Triana disputarán el choque. La escuadra de Puente Genil parte como favorita, ya que es la única equipo que milita en la Asobal entre los dos contendientes. Su rival compite en la División de Honor Plata, un escalón más abajo. Sin embargo, podría darse la sorpresa en la final, pues el Triana venció en la pasada edición, en el encuentro que ambos equipos jugaron en Pozoblanco. El bloque sevillano derrotó entonces al pontanés por 35-31. El partido será dirigido por dos árbitros de la Liga Asobal, el malagueño Alberto García y el valenciano José Manuel Iniesta. El valenciano se retirará en este encuentro. Las gradas del recinto pontanés se llenarán para este partido.

El Ángel Ximénez es el actual rey de copas de la competición andaluza, pues son nueve los entorchados conseguidos hasta la fecha en una competición que ya cumple 30 ediciones. Por detrás se encuentra el desaparecido Balonmano Antequera con cuatro títulos, seguido del Pozoblanco con tres. Dos coronas tiene en su palmarés el ARS Palma del Río. La mayoría de los trofeos los han conseguido equipos de la máxima categoría, si bien lo han ganado también conjuntos de Plata como el ARS o el propio Ángel Ximénez. El bloque pontano ganó las dos primeras finales militando en Plata y las siete siguientes ya en la Asobal.

Los pontanenses llegan a este choque después de una pretemporada en la que se han enfrentando a rivales de las máximas categorías de las ligas portuguesa y española. Hasta el momento han ganado al Os Belenenses (29-40), empatado con el Guadalajara (34-34) y perdido contra el Caserío Ciudad Real (32-30) y el Benfica (36-25). El equipo que entrena Paco Bustos tendrá para este partido las bajas de los lesionados Antonio Cabello y Domingo Luis Mosquera y del egipcio Youssef Ahmed, debido a que todavía no ha llegado a Puente Genil.

El técnico del Ángel Ximénez, Paco Bustos, da instrucciones en un entrenamiento. / BM PUENTE GENIL

Un rival en un buen momento

Por su parte, el Triana ha llegado a la final tras derrotar en semifinales al Trops Málaga, el otro conjunto andaluz de la División de Honor Plata, por 28-25 en un partido celebrado en San Fernando. El palmeño Víctor Montesinos entrena a un conjunto sevillano que en la pasada campaña sufrió para mantener la categoría. Otro palmeño, Raúl Morales, forma parte de la plantilla. Se trata de un equipo con una plantilla compensada que mezcla juventud y veteranía, con experiencia en la Asobal, como son Montoro, Llorens, Tiomentsev o Kilian Ramírez y jugadores del nivel de Alberto Ruiz, Julio Morgado y Pablo Soler, este último cedido por el propio club pontanés.

El aficionado disfrutará de una final con mucho morbo, después de que los sevillanos derrotaran en la anterior a los pontanenses contra todo pronóstico. A la conclusión del choque veremos si los pontanenses logran su décima copa o los sevillanos la segunda.

El técnico del Ángel Ximénez, Paco Bustos, ha declarado que “acudimos a esta final con muchas ganas y más en nuestra casa. Es un partido muy importante para nosotros, con nuestro público, nuestra presentación y por qué no decirlo, contra un equipo que viene dando fuerte y que el año pasado nos ganó la Copa de Andalucía. Va a ser la fiesta del balonmano andaluz, creo que se va a ver un bonito espectáculo y que va a disfrutar la gente. Espero que sea el anticipo de una buena temporada para ambos clubes”.