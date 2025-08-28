El sueño europeo del Real Cajasur Priego TM arranca en Serbia

Ahora solo queda luchar por demostrar que la calidad está ahí, pese a los movimientos y a la fuerza de otros equipos. El Real Cajasur Priego TM se ganó por méritos propios estar en la máxima categoría del tenis de mesa europeo para la presente temporada. Es por ello que el sueño comenzará este viernes en territorio serbio, donde la entidad prieguense peleará por pasar de ronda ante tres equipos más que consolidados en este tipo de desafíos.

Por un lado, el azar de la competición permite al Real Cajasur Priego TM disfrutar de unos horarios fijos en una concentración que durará desde este mismo viernes al domingo. Tres días, tres partidos, que comenzarán con el conjunto prieguense enfrentándose el viernes al AS Pontoise Cergy TT a las 13.00 horas.

Siguiendo con la competición, la entidad cordobesa se levantará el sábado en busca de medirse al TTC Ostrava 2016. Un partido que puede ser definitivo por lo sucedido el viernes y de cara al domingo, donde el Real Cajasur Priego TM finalizará este stage 1 viéndose las caras ante el ASC Grunwettersbach. Todos los duelos los jugará a las 13.00.

Aun así, el cuadro prieguense llegará a Serbia sin desvelar qué palistas defenderán su camiseta. Las bajas de Álvaro Robles y Alberto Lillo, unido a las incorporaciones de Yuchang, Salifou y Gardos, hacen que el trío de deportistas sea una sorpresa para los partidos que transcurrirán desde este viernes al domingo en Novi Sad.