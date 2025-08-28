El Coto Córdoba pasa los reconocimientos médicos antes de iniciar el 1 de septiembre los entrenamientos

Las plantillas masculina y femenina del Coto Córdoba de Baloncesto han pasado los pertinentes reconocimientos médicos que han servido de preámbulo para el comienzo de los entrenamientos, previsto para el próximo lunes 1 de septiembre. Tal y cómo ha referido el entrenador del primer equipo masculino, Gonzalo Rodríguez, “se trata de nuestro punto de partida, es nuestro arranque. Lo primero es la salud y por eso estamos aquí”.

Durante la actividad, que ha contado con la asistencia del presidente, Rafael Blanco, y del director médico del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Enrique Cantillo, el máximo dirigente del club de baloncesto ha querido trasladar el “agradecimiento al centro hospitalario por la colaboración demostrada y el vínculo consolidado entre ambas instituciones, la deportiva y la sanitaria”. Por su parte, Enrique Cantillo ha ratificado el compromiso sanitario asumido y trasladado sus “mejores deseos de cara a la temporada que comienza en unos días”.

Las ausencias

Hasta el hospital se han desplazado la casi la totalidad de los miembros de las plantillas masculina del primer equipo, a excepción de Nuha Sagnia y Jacques Melaine, que prevén llegar a Córdoba en los próximos días, y las de los conjuntos sénior y júnior femenino.

El estado de la plantilla

Mientras, el club que ahora preside Rafael Blanco sigue trabajando en la confección del equipo masculino que competirá en la Segunda FEB. Los jugadores que forman parte oficialmente de la plantilla cordobesa son once. De la pasada campaña continúan el base-escolta cordobés Gonzalo Orozco y el alero gallego Fernando Bello. Nueve han sido las novedades. Para reforzar la línea exterior se han incorporado el base jienense Pablo Sánchez (Albacete Basket), el base cordobés Alejandro Orozco (Jaén FS), el escolta camerunés Jacques Guemete (Universidad de Ottawa), el base-escolta de la selección danesa Liam Churchill (Horsens IC) y el base-escolta estadounidense Ja' Monta Black (CB Cáceres). Para el juego interior ha firmado el Coto al ala-pívot senegalés Serigne Ndiaye (CBMelilla), al ala-pívot sevillano Alejandro Rodríguez (UDEA Algeciras), al pívot gambiano Nuha Sagnia (Adelphi Panters) y al pívot holandés Kevin Schutte (Sodertalje). El gallego Gonzalo Rodríguez liderará al cuerpo técnico del Coto Córdoba, con el cordobés Nacho Pastor como ayudante.