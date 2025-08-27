Habrá entradas gratuitas para ver en Vista Alegre el Unicaja-CB Granada por el título de la Copa de Andalucía

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre recibirá el próximo 13 de septiembre la Copa de Andalucía ACB, el encuentro que cada temporada reúne a los conjuntos andaluces que militan en la máxima categoría del baloncesto español. El encuentro, que dará comienzo a las 12.30 horas, se celebrará por segundo año seguido en la ciudad, ya que tuvo lugar el pasado 31 de agosto con los mismos protagonistas. El choque lo ofrecerá en directo Canal Sur a través de uno de sus canales temáticos.

Las entradas para ver el partido directo serán gratuitas, lo que ya ocurrió hace un año en este mismo encuentro. Las localidades podrán recogerse en Córdoba en la sede de la Federación Andaluza (Avenida de Guerrita, 31 local 5). La FAB ha previsto que pueden recogerse el 5 de septiembre entre las 11.30 y las 13.30 horas. Cada persona podrá llevarse un máximo de cinco entradas. También los clubes cordobeses recibirán entradas.

El Unicaja celebra la conquista del título de la Basketball Champions League. / CÓRDOBA

Los títulos vigentes del Unicaja

El Unicaja se presentará en Córdoba como vigente campeón de la Supercopa de España, la Copa del Rey, la Basketball Champions League (BCL) y la Copa Intercontinetal FIBA, títulos todos ellos conquistados en la campaña 24-25. El equipo que entrena Ibón Navarro solo no ganó en la pasada campaña la Liga ACB, competición en la que cayó eliminado en semifinales por el posterior campeón, el Real Madrid, frente al que cayó por 3-1.

La presencia del Unicaja Málaga será todo un lujo para los aficionados al baloncesto, ya que cuenta con una de las cinco mejores plantillas de España. Además posee el presupuesto más alto de Europa fuera de los clubes que compiten en la Euroliga.

El Unicaja vendrá a Vista Alegre justo antes de defender los títulos de la Copa Intercontinental FIBA (Singapur, 18 al 21 de septiembre) y de la Supercopa de España (Málaga, 27 y 28 de septiembre). Eso sí, podría jugar en Córdoba con algunas bajas por estar presentes en el Eurobasket, ya que esta competición no concluirá hasta el 14 de septiembre.

Un CB Granada en fase de renovación

El CB Granada disputará el partido con una plantilla renovada y con ganas de dar la sorpresa. El segundo equipo andaluz en la ACB luchará de nuevo por la permanencia en la liga nacional con más nivel de Europa.