El Córdoba Futsal presenta la plantilla y la nueva ropa de la empresa tailandesa Imane

El Córdoba Futsal sigue ofreciendo novedades en los días previos al regreso a la competición oficial. La entidad que preside José García Román ha presentado la primera plantilla y las equipaciones que vestirá el club a lo largo de la temporada 2025-26. El acto fue llevado en las instalaciones del teatro municipal La Axerquía.

La empresa tailandesa de ropa deportiva Imane ha sido la encargada de suministrarles las equipaciones como nuevo "socio técnico" del club desde esta temporada. Imane, una de las empresas de ropa deportiva de más rápido crecimiento en Tailandia, se ha convertido en la primera marca tailandesa en asociarse con un club profesional de fútbol sala en España tras el acuerdo a largo plazo firmado como socio técnico oficial del Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El acuerdo estará vigente durante las dos próximas temporadas.

La nueva ropa deportiva del Córdoba Futsal cuenta con unos colores llamativos que a buen seguro serán del gusto de los aficionados. Esta indumentaria la estrenarán el próximo fin de semana durante la celebración de la Copa de Andalucía.

Los fichajes de la plantilla

También presentó el club a sus aficionados la plantilla que competirá esta temporada en la Primera División. Cinco refuerzos han llegado al bloque que entrena el argentino Emanuel Santoro: el cierre Nacho Gómez, los alas Carlos Gómez y Zequi y los pívots Nico Marrón y Tomás Pescio. El fichaje más aplaudido por la federación ha sido el regreso de Zequi. El gaditano ha vuelto al equipo en que triunfó un año después de abandonarlo.

De la pasada campaña siguen los porteros Fabio y Víctor, los alas Titi del Rey, Álex Bernal y Arnaldo Báez y los cierres Pablo del Moral y Murilo Duarte. Del filial han subido a la primera plantilla el cierre Hugo y los alas Javi Aranda y Enzo Báez.

El Córdoba Fuutsal ha sumado un empate y tres derrotas en los partidos de pretemporada. Ahora jugará la Copa de Andalucía. La Liga la comenzará el 6 de septiembre en la pista de ElPozo Murcia.