El Córdoba Futsal buscará su tercer título de la Copa de Andalucía en Villa del Río

La provincia de Córdoba, en concreto el municipio de Villa del Río, acogerá los próximos días 30 y 31 de agosto la 15ª edición de la Copa de Andalucía de fútbol sala, evento deportivo que cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba y que reunirá en esta localidad del Alto Guadalquivir a la élite de este deporte a nivel andaluz.

Durante la presentación de esta importante cita deportiva, que ha tenido lugar en el Palacio de la Merced, el delegado de Deportes en la institución provincial, Antonio Martín, ha señalado que “reúne a los equipos andaluces de Primera y Segunda División de las provincias de Jaén, Almería y Málaga, además de Córdoba, por eso tenemos que expresar nuestro agradecimiento a la Federación”.

“Es un espaldarazo al deporte en la provincia pues estamos ante el evento más importante a nivel regional en lo que a fútbol sala se refiere, además de un termómetro para ver cómo están los equipos de cara a la nueva temporada”, ha manifestado el diputado provincial.

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha señalado que “es un proyecto ilusionante porque es la primera vez que un municipio acoge una competición como esta, por eso hemos trabajado todos juntos para que todo salga lo mejor posible”. En esta misma línea se ha expresado el presidente del Atlético Villarrense Futsal, Quiterio Torralba, quien ha agradecido “la oportunidad que se nos brinda y la predisposición de la Federación”.

Finalmente, el presidente de la RFAF, Pedro Curtido, ha animado a toda la ciudadanía a acudir a Villa del Río “para poder ver a estos cuatro grandes equipos que simbolizan el fútbol sala masculino en Andalucía” y el delegado provincial de la RFAF, Martín Torralbo, ha reiterado que la Copa de Andalucía “es el evento más importante previo al inicio de la competición porque participan los mejores clubes de la comunidad”. Asimismo, ha subrayado que “le damos una oportunidad a los pueblos pequeños y a los clubes para que puedan organizar competiciones de este tipo”.

El formato del torneo

La Copa de Andalucía se disputará en formato a cuatro, con dos semifinales y una final, siendo la sede de todos los encuentros el pabellón municipal Matías Prats. Las semifinales tendrán lugar este sábado a las 18.00 horas, entre el Jaén Paraíso Interior y el Málaga Ciudad Redonda, y a las 20.00 horas, entre el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad y El Ejido Futsal. La final se celebrará el domingo a las 20.00 horas.

Las entradas se podrán adquirir 'online' o en las oficinas centrales del Villa del Río Futsal a un coste de 5 euros. Las retransmisiones de los partidos serán realizadas por Beconet TV y serán emitidos por RFAF TV, canal 9 de Beconet y por la plataforma digital Zapi.

El Córdoba Futsal intentará ganar por tercera vez una competición a la que acude siempre con una motivación especial. De hecho, el propio entrenador de este equipo, el argentino Emanuel Santoro, ha reconocido, que "le interesa mucho al club".