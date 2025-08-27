Carmen Avilés acompañará a Fátima Ouhaddou en el Mundial de Tokio

La atleta cordobesa Carmen Avilés ya tiene la confirmación de que participará en el próximo Mundial Absoluto al aire libre, una competición que tendrá lugar del 12 al 21 de septiembre en Tokio. De esta manera habrá dos cordobesas en Japón, pues la aguilarense Fátima Ouhaddou consiguió antes su clasificación en la maratón. Avilés es una de las convocadas para competir con los relevos 4x400 femenino y mixto, ambos clasificados en el Mundial de Relevos, celebrado en el pasado mes de mayo en Guangzhou (China).

La cordobesa competirá por cuarta vez en un campeonato mundial absoluto y por tercera ocasión en uno al aire libre. Anteriormente ya estuvo en el 2023 en el Mundial en pista cubierta de Belgrado y en los mundiales al aire libre del 2022 de Eugene y del 2023 de Budapest. Las mejores clasificaciones las consiguió con una novena plaza en Belgrado y una 13ª en Eugene, en los dos casos con el relevo 4x400 femenino.

La temporada en pista cubierta

Carmen Avilés le pondrá en Tokio el broche a un gran año que inició en la temporada en pista cubierta con un quinto lugar en el 400 del Campeonato de España y un cuarto con el relevo 4x400 mixto en el Europeo de Appeldorn.

La campaña al aire libre la inició siendo décima con el relevo 4x400 mixto en el Mundial de Relevos, por lo que colaboró en su clasificación para Tokio y en el récord de España que batió con un tiempo de 3.12.55. También estuvo en el Europeo de selecciones de Madrid, si bien no llegó a correr con el relevo 4x400 mixto. Durante el verano batió en varias ocasiones su marca personal en el 400, dejándola en 51.82 segundos. La cuarta posición que consiguió en el 400 del Campeonato de España absoluto al aire libre le abrió las puertas del Mundial, a la espera de que llegará la confirmación de su presencia en la lista oficial de la Real Federación Española. En ese mismo campeonato nacional ganó una plata con el relevo 4x400 femenino de su club, el Playas de Castellón.

Las pruebas en las que podría competir Avilés en Tokio tendrán lugar los días 13 de septiembre (4x400 mixto) y 20 y 21 del mismo mes (4x400 femenino). La otra cordobesa, Fátima Ouhaddou, participará el día 13 en la Maratón.

Fátima Ouhaddou, durante una competición. / CÓRDOBA

La lista de España

La lista provisional, pendiente de la inclusión definitiva de algunos atletas dentro del World Ranking de World Athletics, la compondría un total de 56 atletas (26 hombres y 30 mujeres), preseleccionados después de cumplir con los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA. Por segundo Campeonato del Mundo consecutivo, la cifra de mujeres supera a la de los hombres, un hecho que también sucedió en los pasados Juegos Olímpicos y que refleja una vez más la buena salud del atletismo femenino español.

Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás formarán parte del equipo femenino y del 4x400 mixto junto a Rocío Arroyo, Carmen Avilés y Ana Prieto. El 4x400 m mixto lo completarán Julio Arenas, Bernat Erta y Markel Fernández. Ausente en el Mundial de 2023, el 4x400 mixto regresa al estadio olímpico donde estuvo a un paso de clasificarse para la final. Con la plusmarca de 3:10.48 de Vallehermoso, la marca es la quinta mundial de 2025.

Para la maratón, el equipo español lo formarán la campeona de Europa Fatima Azzahraa Ouhaddou junto a Laura Luengo, que tras ser mundialista en cross en 2023 lo será por primera vez en maratón. La presencia de Ouhaddou está pendiente de la actualización del ranking mundial por World Athletics. La vigente campeona de Europa de maratón individiual y por equipos y de España individual competirá por segunda vez en un mundial, pues debutó en el 2023 en Budapest.