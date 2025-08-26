Arranca una gran cita con el mejor pádel de la capital

Las instalaciones del Colegio La Salle han acogido la presentación de la 26 edición de los Internacionales de Pádel Ciudad de Córdoba, Trofeo Cajasur FIP Silver Córdoba, un torneo en el que participarán cerca de doscientos deportistas de 16 nacionalidades diferentes (España, Portugal, Francia, Argentina, Rusia, México, Reino Unido, Italia, Brasil, Armenia, Grecia, Emiratos Árabes, Dinamarca y Baréin).

El director del torneo, Alfonso Caballero, destacó la presencia en el mismo de destacados jugadores. En el cuadro femenino participarán Lucía Martínez, número 28 en el ranking FIP; Ksenia Sharifova (30), Valeria Riera (31) y Nuria Rodríguez (32). En el masculino destacan el número 15 del ranking, Eduardo Alonso, así como Jairo Bautista (21), Alejandro Ruiz (22) y Agustín Torre (40).

Los partidos se disputarán en las pistas del Club Deportivo Sierra Morena y forman parte del calendario oficial de la Federación Internacional de Pádel. La fase previa comenzó ayer martes y continuará hoy miércoles, iniciándose el cuadro final mañana jueves, 28 de agosto, hasta el domingo, día 31, que se disputarán las finales y la entrega de trofeos, que está prevista a las 22.00 horas.

En la presentación estuvo el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien destacó la importancia que tiene este torneo a nivel internacional, situando a la capital cordobesa entre las más importantes del calendario federativo, «siendo un torneo más que consolidado, que ha crecido a lo largo de estos años gracias a la labor del Club Sierra Morena como a todos los que lo han apoyado, y que este año crece en categoría y jugadores». Añadió que «es un evento deportivo de primer nivel, así como una marca que comienza a sonar a nivel nacional e internacional en el mundo del pádel». También asistieron Pedro Romero, de la dirección técnica del torneo de la FIP; Sebastián del Rey, gerente del Imdeco; José Peña, de marketing de Cajasur; Francisco López, gerente de Vipsa (concesionario oficial Volvo en Córdoba); representantes de clubes y aficionados en general.

Por su parte, Alfonso Caballero destacó que se encontraba «muy satisfecho de cumplir 26 años de este torneo, tanto para los aficionados del pádel en Córdoba como para la ciudad, teniendo asimismo la suerte de haber tenido el apoyo directo de la Federación Internacional, consiguiendo traer a Córdoba a grandes jugadores, como Eduardo Alonso, que es número quince del mundo, Jairo Bautista (21) o Alejandro Ruiz (22)».