El Córdoba Futsal probará su nivel ante el Manzanares

El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad encara a las 21.00 horas de hoy su cuarto partido amistoso de la pretemporada. El conjunto blanquiverde de fútbol sala recibirá al Quesos Hidalgo Manzanares en Vista Alegre.

El partido será realmente el último amistoso para el equipo que entrena Emanuel Santoro, ya que posteriormente disputará la Copa de Andalucía (Villa del Río, 30 y 31 de agosto) y la primera jornada de Liga (6 de septiembre).

El técnico argentino aprovechará para hacer sus últimas pruebas antes de afrontar las importantes citas que ya le esperan a partir del próximo fin de semana. El conjunto blanquiverde intentará también sumar su primer triunfo del verano, pues hasta ahora ha perdido en dos ocasiones frente al Jaén Paraíso Interior (2-3 en Vista Alegre y 4-2 en Linares) y una frente a ElPozo Murcia (4-1). Para este partido contará de nuevo con las bajas del cordobés Álex Bernal y del cierre madrileño Pablo del Moral, por lo que Santoro tendrá que tirar del filial para completar la convocatoria.

Las novedades en la plantilla

El actual entrenador del Córdoba Futsal se encuentra en estos momentos en una fase de la temporada en la que quiere acoplar cuanto antes a sus refuerzos de este verano. El cierre Nacho Gómez, los alas Carlos Gómez y Zequi y los pívots Nico Marrón y Tomás Pescio son los cinco jugadores que se han incorporado a la plantilla. Sobre todo necesita que se acoplen al resto de sus nuevos compañeros los dos pívots, pues ambos son nuevos en el plantel blanquiverde. La permanencia es de nuevo el objetivo del equipo que entrena Emanuel Santoro y para eso se encuentra trabajando desde hace un mes con los jugadores que tiene a sus órdenes.

Al conjunto cordobés se le han visto en los partidos jugados hasta ahora las mismas virtudes que en campañas anteriores. Valentía y lucha no le falta a un conjunto que siempre lo da todo sobre la cancha. Sin embargo, se le ha notado que le cuesta acabar los partidos, pues precisamente en los minutos finales es cuando recibe más goles. Santoro tiene todavía tiempo por delante para darle soluciones a los problemas de su equipo, si bien tampoco puede descuidarse, pues el inicio de la Liga está cerca.

Mientras, la entidad que preside José García Román mantiene abierta la campaña de abonados. Cerca de mil socios tiene ya, una cantidad que espera aumentar de aquí al 9 de septiembre, la fecha previsto para el encuentro de la segunda jornada y el primero como equipo local.