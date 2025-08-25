Álvaro Cejudo y su debut en Segunda RFEF: "Estoy seguro de que tenemos nivel para pelearnos con todos los equipos"

El Salerm Puente Genil afronta una temporada histórica. Por primera vez competirá en Segunda RFEF, un salto de categoría que supone todo un reto para el club, la plantilla y la afición. Al frente del banquillo está Álvaro Cejudo, líder de un proyecto que ilusiona a todo el municipio. Su debut frente al histórico Xerez CD en el Manuel Polinario, que servirá como primera prueba para medir el nivel de un equipo que combina la base del ascenso con refuerzos de experiencia, ya asoma por el horizonte, mientras que el grupo rojillo anda dando las últimas carreras de su pretemporada.

-Primera campaña del Puente Genil en Segunda RFEF. ¿Qué significa para usted y para el club dar este salto de categoría?

-Somos un equipo que ha peleado varios años por estar ahí y ahora hay que disfrutarlo, sabiendo de la exigencia que vamos a tener. Todos estamos muy contentos y con trabajo por delante.

-¿Cómo está siendo la preparación del equipo para afrontar el salto de categoría?

-Nada fuera de lo normal. Mucho trabajo, intenso en pretemporada, y con ganas ya de que llegue esa primera jornada.

-¿Qué balance hace de la pretemporada hasta el momento? ¿Qué conclusiones saca de los amistosos disputados y qué aspectos cree que aún hay que mejorar?

-Tenemos mucho margen de mejora teniendo en cuenta que llevamos cuatro semanas de pretemporada y hay un grupo de jugadores recién llegados. La categoría, además, nos va a obligar a exigirnos más, diariamente y en la competición... Hasta el momento, me siento contento y orgulloso del trabajo de los jugadores.

-En cuanto a la plantilla, ¿qué balance hace de la confección del equipo?

-Son jugadores que hemos intentado firmar sabiendo lo que nos pueden aportar y nuestras necesidades. Para mí lo más importante, sobre todo, es que son jugadores con hambre y que quieren seguir creciendo.

-¿Cómo ha gestionado la adaptación de los jugadores que ya estaban en el equipo a un nivel competitivo mayor?

-Son futbolistas que ya competían bien el año pasado, como demostraron. El salto de categoría se nota pero estoy seguro de que tenemos nivel para pelearnos con todos los equipos, con mayor o menor acierto, pero siempre con carácter y ambición.

Álvaro Cejudo dando indicaciones a los jugadores del Salerm en un partido de pretemporada / Tino Navas

-¿Qué objetivos se marca el club en esta primera temporada en Segunda RFEF?

-Ir partido a partido, es un tópico, pero es como lo siento. No salimos de eso.

-¿Qué estilo de juego veremos en este Salerm Puente Genil en su estreno en la categoría?

-Pues veremos un equipo con ilusión, que va a jugar a ganar cada partido y en el que el trabajo de equipo prima sobre la individualidad.

-El debut en Segunda RFEF será nada menos que en casa y frente a un histórico como el Xerez CD. ¿Qué supone para usted y para el club arrancar con un partido de tanta exigencia?

-La exigencia es cada semana y ante cada equipo. Solo miramos el intentar ganar ese primer partido en casa sabiendo de la dificultad ante un rival de esa entidad.

-¿Cree que el factor campo, el Manuel Polinario, puede ser determinante esta temporada?

-Estoy seguro. Sabemos lo que se vive en cada partido en casa. Da igual si es la jornada 1 o la 30. Será importantísimo, como siempre.

-Y es que la Segunda RFEF reúne a clubes históricos y con gran masa social como el Recreativo de Huelva o los dos clubes de Xerez. ¿Motiva o intimida enfrentarse a este tipo de rivales?

-No cambia nada. Intentamos salir siempre al campo con la ilusión de hacer las cosas bien y ganar el partido, sea contra quien sea.

-¿Cómo percibe la respuesta de la afición y del pueblo ante este nuevo reto?

-La verdad que bastante bien. Sabemos que van a estar ahí ayudando y lo han demostrado durante toda la temporada pasada. Son nuestro jugador número 12.

-En lo personal, ¿cómo afronta el reto de dirigir por primera vez en Segunda RFEF?

-Me encuentro ilusionado y con ganas de seguir aprendiendo y formándome ante grandes equipos y entrenadores.

-Si tuviera que definir al Puente Genil en tres palabras para esta temporada, ¿cuáles serían?

-Ilusión, trabajo, ambición.

-Para terminar, ¿qué mensaje le daría la aficionados de cara a esta temporada histórica?

-Que necesitamos de su aliento para disfrutar juntos, como ya hicimos durante la temporada pasada, pero sabiendo que hay más exigencia y será aún más necesario su apoyo.

Suscríbete para seguir leyendo