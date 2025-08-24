Baloncesto
Rafa del Moral se convierte en el sexto entrenador cordobés en las ligas nacionales de baloncesto
El cordobés de 45 años es nombrado nuevo técnico del Andújar en la Tercera FEB
La provincia contará esta temporada con al menos seis entrenadores en las ligas nacionales de baloncesto, ya que Rafa del Moral acaba de ser nombrado nuevo técnico del Andújar de la Tercera FEB. De esta forma se unirá a Rafa Sanz (Huesca de Segunda FEB), Júnior (Villarrobledo de Tercera FEB), Pedro Cabello (Peñarroya de Tercera FEB), la egabrense Cristina Cantero (Celta de Challenge) y Eduardo Pérez (CB Sevilla de Challenge).
Del Moral es un entrenador cordobés de 45 años que lleva casi toda su vida ligado a los banquillos. En el Maristas ha entrenado en todas las categorías, en la última temporada al sénior masculino de la liga provincial. También ejerció de segundo entrenador en el Milar Córdoba BF que compitió en la temporada 22-23 en la Liga Challenge femenina.
Del Moral: "Es una oportunidad que siempre he esperado"
El nuevo entrenador del Andújar ha declarado que para él supone “una oportunidad como primer entrenador que siempre he esperado. Es una tremenda ilusión aceptar está responsabilidad, así como un paso clave en mi evolución como entrenador”.
Del Moral ha querido acordarse de Maristas al señalar que “agradezco mucho a Maristas todas las veces que ha confiado en mí, pues para mí son como mi familia, así que me ha costado mucho irme”.
Con Del Moral son por tanto seis los entrenadores de la provincia en las ligas nacionales. Mientras, entrenan en el extranjero a un alto nivel Pedro Calles (Alba Berlín), José Antonio Santaella (Panteras de México) y el pozoalbense José González 'Popi' en el BBC Monthey suizo.
