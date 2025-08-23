El Salerm derrota al Real Madrid C en la puesta de largo ante su afición

El Salerm Puente Genil firmó una brillante victoria por 2-1 ante el Real Madrid C, el filial del conjunto blanco que milita en la Segunda Federación de fútbol, en la puesta de largo ante su afición. El Manuel Polinario se llenó para ver por primera vez al Salerm en Puente Genil desde el ascenso a la Segunda Federación que consiguió en el pasado mes de mayo. Los goles pontanos los marcaron Montenegro (22') y Azael (92'). El Salerm cerrará la pretemporada enfrentándose el próximo domingo al Mérida.

El proyecto pontanés cuenta con nueve nuevos integrantes. Los refuerzos han sido los porteros Javi Luengo (Séneca juvenil), Estepa (Atlético Central) y Benito del Valle (Ciudad de Lucena), los defensas Iván Vela (Ciudad de Lucena) y Pedro González (Anguiano), los centrocampistas Carlos Ramírez (Bollullos), Lalo Hernández (Tudelano) y Diego Merino (Las Palmas B) y el atacante Cacho (Tenerife).

La campaña de abonados

Mientras, se encuentra abierta la campaña de abonados, con precios que oscilan entre los 110 y los 130 euros. El proyecto del Salerm Puente Genil ya está preparado para triunfar en la Segunda RFEF. El fin de semana del 7 de septiembre le llegará el estreno en la liga en un partido que jugará en el Manuel Polinario contra el Xerez CD.