En Vinuesa
Muere un ciclista durante una carrera junior en Soria
La identidad del fallecido no se ha hecho pública
La etapa fue finalmente suspendida
EFE
Valladolid
Un ciclista falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.
La organización de la prueba informó del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, cuya identidad, por el momento, no se ha hecho pública.
La etapa fue suspendida.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
- Este pueblo de Córdoba es uno de los rincones más bonitos de España y es perfecto para visitar en septiembre
- El Lecce, de la Serie A, cerca de cerrar el acuerdo con el Córdoba CF por Álex Sala
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Comienzan los trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una línea de ayudas de 20.000 euros para actividades de asociaciones juveniles
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas