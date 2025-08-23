El Ángel Ximénez logra su primera victoria de la pretemporada

El Ángel Ximénez de la Asobal de balonmano ya sabe lo que es ganar en la pretemporada. El conjunto pontano, que había sumado un empate y una derrota hasta ahora, saldó con un triunfo y una derrota su gira por Portugal. Los jugadores que entrena Paco Bustos perdieron por 36-25 frente al potente Benfica pero vencieron por 29-40 al Os Belenensses.

El conjunto de Puente Genil viajó a Lisboa para afrontar dos interesantes amistosos. Lo hizo con las bajas de los lesionados Antonio Cabello y Domingo Luis Mosquera y del primera línea egipcio Youssef Laoloua, sin incorporarse todavía a la disciplina del club tras disputar el Mundial júnior.

El primer encuentro del fin de semana lo afrontó ante el poderoso Benfica, un equipo habituado a participar en competiciones continentales. Los pontanos ya perdían por 21-14 al descanso. A la conclusión del choque cayeron por 36-25. Este sábado jugaron en la cancha del Os Belenenses. Pese a que al descanso empataban a 19 goles, el partido lo acabaron ganando por 29-40.

La Copa de Andalucía

El Ángel Ximénez preparará ahora la Copa de Andalucía, la principal cita de la pretemporada. El choque lo jugará como anfitrión el próximo día 30 a las 12.00 horas contra el Triana de Plata. La final será la misma de la campaña anterior. Precisamente en la cancha del Triana cerrará el 5 de septiembre la pretemporada jugando el último amistoso. El estreno en la Liga llegará el 12 de septiembre en la cancha del Granollers. Hasta el 20 de septiembre no llegará el estreno en la Liga en el Alcalde Miguel Salas, fecha en la que recibirá al Bidasoa.