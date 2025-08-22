El Córdoba Futsal planta cara a un ElPozo superior

El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue avanzando en la pretemporada. El conjunto que entrena el argentino Emanuel Santoro visitó en esta ocasión la pedanía murciana de Mahoya para enfrentarse a ElPozo Murcia. El bloque blanquiverde firmó un excelente encuentro, pese a enfrentarse a un rival superior por plantilla y presupuesto. Finalmente cayó por 4-1.

El conjunto cordobés se enfrentaba a un rival con un claro acento cordobés, ya que su entrenador es el pontanés Josan González y en la plantilla se encuentran el egabrense César Velasco y el jugador formado en el Adecor Bebe. Además, Josan no hay que olvidar que fue el técnico que dirigió al Córdoba Futsal entre los años 2020 y 2024.

El choque mantuvo el guion habitual de un partido de pretemporada. Hubo fases brillantes por parte de ambos equipos, al igual que otras en las que los muchos cambios provocaron que el nivel del juego bajara. Santoro puso en problemas a ElPozo Murcia con su apuesta valiente de entender el fútbol sala. La escuadra murciana acabó cumpliendo con los pronósticos al llevarse la victoria.

Los próximos encuentros de pretemporada

El Córdoba Futsal tendrá su próxima cita de la pretemporada el próximo martes a las 21.00 horas, pues entonces recibirá en Vista Alegre al Manzanares. Posteriormente jugará los días 30 y 31 la Copa de Andalucía en Villa del Río.

El egabrense César Velasco, con el balón controlado. / Pascu Méndez