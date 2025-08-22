El base-escolta cordobés Guillermo del Pino pone rumbo a Estados Unidos

El base-escolta cordobés Guillermo del Pino ya ha hecho las maletas para poner rumbo a los Estados Unidos. Este viernes se desplazará a Madrid, para desde allí viajar en avión a Washington, ya por tanto en suelo estadounidense. De esta forma se va a incorporar ya a la dinámica de trabajo de la Universidad de Maryland, el equipo de baloncesto para el que jugará en la temporada 25-26. El protagonista del triple ganador del reciente Europeo sub 18 hará así realidad su sueño de competir en la máxima categoría de la Liga Universitaria de Estados Unidos, la NCAA 1. Su viaje de este viernes le impedirá hacer saque el de honor en el encuentro Córdoba CF-Las Palmas, un encuentro previsto para el próximo lunes.

Guille del Pino defenderá los colores de los Terrapins de Maryland, un equipo que participa cada año en la Conferencia Big Ten, una de las más potentes del país, pues allí también se encuentran equipos legendarios como Michigan, Michigan State, UCLA, Indiana y Purdue, entre otros. Cuenta con un título nacional de la NCAA en su palmarés, ganado en el 2002.

La promesa cordobesa ha firmado un contrato por un año con unas cifras que superan ampliamente los 200.000 dólares, lo que le va a convertir en el deportista cordobés menor de 19 años mejor pagado de la historia.

Guillermo del Pino, tras proclamarse campeón europeo sub 18. / Víctor Castro

Una pretemporada de nueve semanas

Ahora tiene por delante una pretemporada de nueve semanas, pues la Liga no comenzará hasta el 2 de noviembre. Mientras, aprovechará para adaptarse a su nuevo equipo y al sistema deportivo y académico de su universidad.

Siete cordobeses en Estados Unidos

Durante la temporada 25-26 habrá seis cordobeses más jugando al baloncesto en las diversas divisiones del baloncesto universitario estadounidense. Tres de ellos lo harán en la NCAA 1, al mismo nivel por tanto que Del Pino. Estos jugadores serán el pontanés Pablo Tamba (Louisiana State), el lucentino José Roberto Tanchyn (UMBC Retrievers) y Lucía del Carmen Lara (New Mexico State). Más abajo estarán la carpeña Paloma Bioque (Barry), Sonia Martínez (Felician) y Laura Ariza (Barton). Hasta ahora, nunca había jugado al mismo tiempo más de un cordobés en la NCAA 1 de baloncesto, pues solo lo había conseguido Pablo Tamba. Tampoco se habían encontrado compitiendo de manera simultánea más de cinco jugadores cordobeses entre todas las categorías existentes del baloncesto universitario de USA (Pablo Tamba, Lucía del Carmen Lara, José Roberto Tanchyn, Sonia Martínez y Carmen Zafra). Del Pino, Bioque y Ariza van a debutar en Estados Unidos.