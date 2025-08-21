El Torneo Ciudad de Cabra, una cita para lo mejor del fútbol juvenil este verano

El fútbol de cantera de máximo nivel se cita este fin de semana en Cabra, concretamente del 22 al 23 de agosto. El Primer Torneo Ciudad de Cabra Juvenil reunirá a cuatro clubes históricos como el Real Madrid, Real Betis, Málaga y Córdoba CF en la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Cabra, en lo que promete ser uno de los grandes eventos deportivos del verano en la provincia.

Un torneo nacido del centenario

La idea de este campeonato surge como consecuencia del centenario del Club Deportivo Egabrense, que se celebraba en 2024. Sin embargo, un accidente de un helicóptero del 061 en las instalaciones deportivas obligó a suspender el programa previsto. «La Junta Directiva decidió ampliar ese centenario, que no lo pudimos hacer el año pasado, y celebrarlo en 2025», recuerda el presidente, Francisco Poyato. «Les escribí a los equipos una carta explicándoles lo ocurrido y que quisiéramos contar con todos ellos para el próximo verano y celebrarlo. Todos nos contestaron afirmativamente», señala.

El torneo cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Cabra, además de firmas colaboradoras. «Tiene aproximadamente un presupuesto de unos 21.000 euros y estamos deseando que se celebre y que haya gran afluencia de público», apunta Poyato, quien subraya que la organización ha trabajado para garantizar la comodidad de equipos y aficionados. El Real Madrid y el Betis se hospedarán en la localidad, mientras que Málaga y Córdoba viajarán tras los partidos.

Cartel de lujo y formato

El cuadro no puede ser más atractivo. El viernes 22 de agosto se disputarán las semifinales: a las 19.30 horas el Betis se medirá al Málaga, mientras que a las 21.45 horas será el turno del Real Madrid frente al Córdoba CF. El sábado 23, a las 19.30, se jugará el partido por el tercer puesto y a las 21.45 horas la gran final.

Poyato destaca el nivel de los participantes: «El Betis fue el año pasado campeón de España de juveniles y va a traer a su primer equipo, y el Real Madrid también va a traer el Real Madrid A. Por lo tanto, tenemos un torneo que entendemos que es de lo mejor que hay a este nivel en toda España».

Expectación y figuras mediáticas

El campeonato ha despertado una enorme expectación, con peticiones de entradas desde distintos puntos de la provincia y del país. La presencia de jugadores con futuro en la élite atraerá también a ojeadores y exfutbolistas. «Nos están llegando muchísimas peticiones de gente para venir a ver el torneo, incluso de grandes jugadores como Marcelo, ex jugador del club madridista y cuyo hijo juega en el Real Madrid juvenil», revela el presidente.

El ambiente, además, promete ser especial: familias enteras vinculadas al fútbol, como un padre que cuenta con un hijo en el Betis y otro en el Córdoba, o jóvenes promesas como Antonio Reyes -hijo del mítico exblanquiverde José Antonio Reyes- en el conjunto blanco, darán aún más color a un fin de semana histórico.

Proyección para el futuro

Más allá del espectáculo deportivo, el objetivo es que Cabra y su club de referencia ganen proyección nacional. «Sobre todo lo que queremos es que esta iniciativa, si se da bien, seguirla o continuarla en el tiempo y darle prestigio también a nuestra ciudad y a nuestro club como organizador», destaca Poyato.

La ciudad se prepara, por tanto, para convertirse durante dos días en epicentro del fútbol juvenil nacional, con un torneo que combina tradición, cantera y futuro, y que aspira a consolidarse como una cita fija en el calendario.

Suscríbete para seguir leyendo