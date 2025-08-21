La Segunda FEB contará con una plaza de descenso menos

La Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto (FEB) aprobó ayer una modificación en la normativa de la Segunda FEB, categoría en la que participará el Coto Córdoba de Baloncesto. De cara a la temporada 25-26 habrá cinco descensos, por tanto uno menos que en la campaña 24-25.

En la anterior temporada bajaron seis, los dos últimos de cada uno de los dos grupos, al igual que los perdedores de sendas eliminatorias entre los equipos que finalizaron la liga regular los terceros y los cuartos por la cola.

La FEB ha decidido ahora que sigan descendiendo los dos últimos de los grupos Este y Oeste. El cambio llegará con que bajará también el perdedor de una eliminatoria entre los antepenúltimos. Los cuartos por la cola de cada grupo se salvarán sin necesidad de afrontar encuentro alguno.

Mientras, el club blanquiverde sigue planificando la nueva temporada. La próxima semana llegarán los jugadores a la ciudad y empezarán los entrenamientos. El gallego Gonzalo Soler entrenará a este equipo en la Liga 25-26.

El estado de la plantilla

Mientras, el club que ahora preside Rafael Blanco sigue trabajando en la confección del equipo. Los jugadores que forman parte oficialmente de la plantilla cordobesa son diez. De la pasada campaña siguen el base-escolta cordobés Gonzalo Orozco y el alero gallego Fernando Bello. Ocho han sido hasta el momento las novedades. Para reforzar la línea exterior se han incorporado el base jienense Pablo Sánchez (Albacete Basket), el base cordobés Alejandro Orozco (Jaén FS), el escolta camerunés Jacques Guemete (Universidad de Ottawa) y el base-escolta de la selección danesa Liam Churchill (Horsens IC). Para el juego interior ha firmado el Coto al ala-pívot senegalés Serigne Ndiaye (CBMelilla), al ala-pívot sevillano Alejandro Rodríguez (UDEA Algeciras), al pívot gambiano Nuha Sagnia (Adelphi Panters) y al pívot holandés Kevin Schutte (Sodertalje). El gallego Gonzalo Rodríguez liderará al cuerpo técnico del Coto Córdoba, con el cordobés Nacho Pastor como ayudante.