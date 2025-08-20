El Rahi Sepisur Adesal vuelve en La Fuensanta con el sueño de luchar por el ascenso

El Rahi Sepisur Adesal, nuevo nombre del primer equipo de balonmano femenino sénior de la provincia, ya está de vuelta. El conjunto de La Fuensanta, que milita en la División de Honor Oro, volvió a los entrenamientos con cinco fichajes y muchas ganas de luchar por el ascenso a la máxima categoría nacional.

El Adesal ha iniciado la pretemporada con una plantilla formada por 15 jugadoras. Los refuerzos han sido las porteras Inma García (Porriño) y Yarke Moreno, la central Carla Montero (Ikasa Madrid), la extremo Camila Bonazzolay la pivote Mari Miranda, las dos últimas llegadas procedente del Deza Córdoba BM.

De la pasada campaña siguen la portera Amanda Valero, las extremos Ángela Ruiz e Irene García, las laterales Lucía Vacas, Zoe Turnes y Fátima Insfran, la central Jessica Oliva, la primera línea Irene Lesmes y las pivotes Andrea Roda y Nicole Blatche. Seis de las quince componentes de la plantilla son cordobesas.

Irene Lesmes y Yarke Moreno estiran en el pabellón municipal de La Fuensanta. / Víctor Castro

El calendario de la pretemporada

El Adesal empezará ahora a preparar el regreso a la Liga. Antes tiene previsto la disputa de cinco encuentros preparatorios. El día 23 a las 18.30 horas visitará la cancha del Pozuelo. Dos semanas más tarde, el 6 de septiembre, visitará al Ikasa Madrid. El 13 de septiembre jugará en Málaga su partido de semifinales de la Copa de Andalucía ante un rival por determinar. De clasificarse para el partido por el título de la copa autonómica, lo disputaría el 20 de septiembre en Almería frente al Costa del Sol Málaga de la Liga Guerreras Iberdrola. El día 27 de septiembre iniciará la Liga recibiendo al Lanzarote Puerto del Carmen a partir de las 18.30 horas.

El Adesal debutó la pasada campaña en su actual categoría con éxito, pues luchó por el ascenso hasta el tramo final. Esta temporada quiere pelear por hacer realidad el dueño de regresar a la Liga Guerreras Iberdrola, categoría a la que ya ha ascendido en dos ocasiones. La ayuda del Imdeco ha resultado fundamental, pues le ha gestionado los dos principales patrocinadores privados.