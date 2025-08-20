La Federación Española de Baloncesto reconoce la trayectoria del árbitro cordobés olímpico Antonio Conde

El árbitro cordobés Antonio Conde fue uno de los galardonados en la Gala de la Federación Española de Baloncesto (FEB) que se celebró en el hipódromo La Zarzuela (Madrid). El colegiado recibió el reconocimiento por ejercer de principal en la final masculina de los Juegos Olímpicos del 2024. También asistieron a la gala dos cordobeses más: el presidente de la Federación Andaluza y vicepresidente de la FEB, Antonio de Torres, y la delegado provincial de la FAB, Inma Coba.

Antonio Conde declaró que “cuando estás allí estás tan centrado en el partido no eres consciente, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de todo. Fue muy bonito, pero todavía me quedan muchas cosas por hacer”. Le entregaron el premio Antonio de Torres y José Miguel Sierra, presidente de la Federación Aragonesa y vicepresidente también de la FEB.

El resto de premiados

El resto de premiados durante la gala fueron Sergio de Larrea, Iyana Martín, Santi Yusta, Leonor Rodríguez, Juancho Hernangómez, Maite Cazorla, las selecciones masculina y femenina de 3x3 y Sergio Scariolo.