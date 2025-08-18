Final del Masters de Cincinnati: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

El español Carlos Alcaraz Garfia, que domina al italiano Jannik Sinner por ocho victorias a cinco en sus duelos tenísticos en la ATP, afrontará este lunes el reto de tumbar al italiano 26 partidos después en pista dura, pues son los que lleva el actual número 1 del mundo ganados uno detrás de otro en la superficie sobra la que se desarrollará la final del Masters 1.000 de Cincinnati entre ambos.

El choque de la pista central del Lindner Family Tennis Center será el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre Alcaraz y Sinner y ese cara a cara arroja un 8-5 a favor del español. Siete de esos envites fueron sobre hormigón con un 5-2 para Alcaraz mientras que en lo que a finales se refiere el duelo hispano-italiano se dará por sexta vez y ahí también domina Carlos con un 3-2.

Sin embargo, el gran momento de forma de Sinner, especialmente cuando juega en pista rápida, tal vez le convierta en favorito para este compromiso. No en vano, son 26 las victorias seguidas del de San Cándido en ese terreno y habiendo cedido sólo tres sets en esos encuentros, que le llevaron a ser campeón en el Masters 1.000 de Shanghai y en la Copa Davis liderando a Italia y en las Nitto ATP Finals de Turín en 2024 y en el Abierto de Australia y, además, a ser finalista en Cincinnati este año.

La última derrota del italiano en ese territorio la encajó precisamente frente al murciano en la final del ATP 500 de Pekín el 2 de octubre de 2024 por 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3) y también este lunes habrá un título en juego. Será otra final con los dos tenistas implicados y los cuatro últimos duelos entre ellos se dieron en la última instancia de un torneo siendo especialmente significativas las más recientes en Roland Garros y Wimbledon con distinto signo. Alcaraz venció en París remontando dos sets (4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2)) y Sinner se desquitó también volteando el marcador en Londres (6-4, 4-6, 4-6, 4-6 y 4-6).