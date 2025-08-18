El Coto Córdoba será el equipo más viajero de la Segunda FEB

El nuevo reparto de grupos en la Segunda FEB de baloncesto le ha traído una desagradable sorpresa al Coto Córdoba. El conjunto que entrenará el gallego Gonzalo Fernández será el que hará más kilómetros dentro de la península. Los blanquiverdes recorrerán 14.018 kilómetros, a una media de 1.078 por desplazamiento. Por tanto se medirá a rivales que estarán a una media de 539 kilómetros de distancia de Córdoba.

Los cambios producidos en la Liga por los ascensos, descensos, desapariciones y permutas de plazas obligaron a la Federación Española a hacer un nuevo reparto de equipos por zonas geográficas entre los dos grupos (Este y Oeste). Los grandes beneficiados han sido los conjuntos del Este, pues tendrán que hacer un 31,2% menos de kilómetros a lo largo de la temporada. Esta diferencia tan grande provocará que los conjuntos del Oeste tengan que destinar bastantes más recursos a autocares y hoteles, lo que influirá en la confección de las plantillas, ya que dispondrán de menos euros para este apartado tan importante del presupuesto.

El reparto de cada equipos por cada grupo

El Grupo Oeste lo formarán cuatro conjuntos andaluces (CB Jaén, Caja87, Morón y Coto Córdoba), un extremeño (Cáceres Patrimonio de la Humanidad), un vasco (Biele ISB Iraurgi), dos riojanos (LBC Cocinas.com y Clavijo), un asturiano (Círculo Gijón), tres castellano-leoneses (Clínica Ponferrada, Cultural y Deportiva Leonesa y CBC Valladolid), un manchego (CB Toledo) y un navarro (Castillo de Gorraiz Valle de Egües).

Del Grupo Oeste al Este han pasado el Bueno Arenas Albacete Basket (Albacete) y el Lobe Huesca La Magia (Huesca). Precisamente, el conjunto oscense, que contará con dos cordobeses, el entrenador, Rafa Sanz, y el escolta Ismael Corraliza, será uno de los grandes beneficiados con este cambio. Por tanto participarán en el Grupo Este un equipo balear (Class Basquet Sant Antoni), tres catalanes (Homs UE Mataró, Sol Gironés Bisbal y CB Salou), cuatro valencianos (Maderas Sorlí Benicarló, Amics Castelló, Lliria y UPB Gandía), un murciano (Ciudad Ciudad Molina Basket), dos madrileños (CB Getafe y Spanish Basketball Academy de Alcorcón), dos aragoneses (CB Zaragoza y Huesca) y un manchego (Basket Albacete). Galicia, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla se han quedado sin representación en la categoría.

El club cordobés se verá por ello obligado a afinar mucho con los viajes en una temporada en la que pretende luchar por el ascenso. Al menos sí ahorrará en la fase inicial de la Copa de España, pues compartirá grupo con CB Jaén, Morón y Caja87, los otros tres conjuntos andaluces de la Segunda FEB. Uno de los deseos del club al afrontar esta competición era la de traer a Córdoba a un equipo de la Primera FEB. Para conseguirlo tendrá que pasar esta ronda inicial y acceder a los octavos de final.

El estado de la plantilla

Mientras, el club que ahora preside Rafael Blanco sigue trabajando en la confección del equipo. Los jugadores que forman parte oficialmente de la plantilla cordobesa son diez. De la pasada campaña siguen el base-escolta cordobés Gonzalo Orozco y el alero gallego Fernando Bello. Ocho han sido hasta el momento las novedades. Para reforzar la línea exterior se han incorporado el base jienense Pablo Sánchez (Albacete Basket), el base cordobés Alejandro Orozco (Jaén FS), el escolta camerunés Jacques Guemete (Universidad de Ottawa) y el base-escolta de la selección danesa Liam Churchill (Horsens IC). Para el juego interior ha firmado el Coto al ala-pívot senegalés Serigne Ndiaye (CBMelilla), al ala-pívot sevillano Alejandro Rodríguez (UDEAAlgeciras), al pívot gambiano Nuha Sagnia (Adelphi Panters) y al pívot holandés Kevin Schutte (Sodertalje). El gallego Gonzalo Rodríguez liderará al cuerpo técnico del Coto Córdoba, con el cordobés Nacho Pastor como ayudante.