Los clubes cordobeses de Tercera RFEF cogen ritmo

Los tres conjuntos cordobeses de la Tercera RFEF de fútbol ya se encuentran inmersos en la disputa de los amistosos de pretemporada. Ciudad de Lucena, CD Pozoblanco y Córdoba B quieren llegar en óptimas condiciones al estreno liguero del próximo 7 de septiembre.

Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena se ha reforzado en los últimos días con el mediocentro Jesús Martín (Atlético Malagueño). Antonio Jesús Cobos cuenta ya con 21 jugadores, doce de ellos nuevos en la plantilla. El conjunto celeste ha derrotado hasta el momento al Belmezano (7-1), al Loja (1-3) y al Atlético Palma del Río (2-3). La única derrota la ha encajado en el campo del Egabrense de División de Honor Andaluza (4-1). La ilusión por el ascenso a Segunda RFEF ha vuelto a Lucena. Por el momento ha trabajado bien en los despachos para darle a su técnico el mejor grupo de jugadores posible.

CD Pozoblanco

El CD Pozoblanco sigue trabajando para potenciar su equipo. En las últimas jornadas ha renovado al mediocentro Iker del Río y al extremo Diawara. Alberto Fernández cuenta ahora con 19 jugadores a sus órdenes, siete de ellos nuevos en la entidad.

El conjunto vallesano ha afrontado tres amistosos hasta el momento. El estreno llegó en el Trofeo Ciudad de Pozoblanco, una cita en la que cayó por 0-2 frente al Salerm Puente Genil de la Segunda RFEF. Posteriormente se desplazó a Villanueva para participar en el Trofeo Bartolomé Carmona ‘Carmonilla’. En la localidad jarota empató a cero pero perdió el trofeo en la tanda de penaltis (5-3). En su último choque venció por 2-1 al conjunto extremeño del Villafranca.

El Pozoblanco va a iniciar ahora la defensa del título de la Copa RFAF que ganó en la pasada campaña. El Utrera va a ser su rival en una eliminatoria a ida y vuelta de cuartos de final. Revalidar la corona de la Copa RFAF es el primer objetivo del Pozoblanco. Luchar por una plaza en las eliminatorias de ascenso será el siguiente.

Córdoba B

El Córdoba B también se ha movido en el mercado, pues recientemente ha incorporado a los atacantes Dani González (Villarreal B) y Dani Ferrer (Barça), los centrocampistas Wisdon Awusi (Real Jaén) y David Ortega (Atlético Baleares) y al central Ángel Rodríguez (Sevilla juvenil). Ferrer es hijo de Chapi Ferrer, el entrenador que subió al Cordoba CF a la Primera División en 2014. Gaspar Gálvez entrena ya a un bloque formado por 20 jugadores, nueve de ellos recién llegados al club de El Arcángel.

El filial blanquiverde no conoce todavía la derrota en la pretemporada. Para empezar goleó al Torremejía por 0-5. Posteriormente empató dos partidos, a cero contra el Coria y a dos goles frente al Montalbeño. El segundo equipo cordobesista le sigue mientras aportando jugadores al primer equipo. Arévalo, Álex López, Albuera, Osca y Miguelón han trabajado con Iván Ania en la pretemporada.