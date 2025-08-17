El Ángel Ximénez suma un empate y una derrota en sus dos primeros amistosos del verano

El Ángel Ximénez de la Asobal de balonmano aprovechó el fin de semana para disputar sus primeros encuentros amistosos de la pretemporada. El conjunto pontano se enfrentó a dos equipos de su categoría para empezar a tomarle el pulso a la nueva campaña. El balance fue de un empate en Guadalajara (34-34) y una derrota en Ciudad Real (32-30).

La primera cita llegó en la tarde del sábado en la pista del BM Guadalajara. Los jugadores que entrena Paco Bustos, ya perdían por 18-15 al descanso. La remontada en el tramo final le llevó a empatar el choque.

En la mañana de ayer llegó un segundo partido frente al Caserío Ciudad Real. El Quijote Arena acogió un choque que los cordobeses llegaron a perder por seis goles (19-13). La mejora en la defensa propició que los pontaneses empataran el partido en los minutos decisivos, teniendo incluso entonces un balón para situarse por delante. Sin embargo, el acierto no acompañó a un equipo que acabó cediendo por 32-30.

Paco Bustos da instrucciones en un tiempo muerto. / BM PUENTE GENIL

Las próximas citas del verano

Paco Bustos aprovechó los dos partidos para concederles muchos minutos a sus jugadores. También probó sistemas nuevos de cara a la nueva campaña. La serie de amistosos del verano continuará el próximo fin de semana, ya que los días 22 y 23 de agosto viajará a Lisboa para enfrentarse al Benfica (día 22) y al Os Belenenses (23).

El 30 de agosto a las 12.00 horas llegará la principal cita de la pretemporada, la final de la Copa de Andalucía, que además jugará como anfitrión en el Alcalde Miguel Salas. En este choque se medirá al ganador del duelo Triana-Trops Málaga, los dos conjuntos andaluces que militan en la División de Honor Plata. El último amistoso tendrá lugar el 5 de septiembre en la cancha del Triana. El conjunto de Puente Genil debutará en la liga el fin de semana del 12-14 de septiembre en la pista del Granollers.