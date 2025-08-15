El Rayo se exhibe en Girona en el estreno de la Liga

Jorge de Frutos comandó al Rayo Vallecano para conseguir el triunfo en el partido inaugural de LaLiga, este viernes en Girona (1-3) en una tarde negra de Paulo Gazzaniga.

Gazzaniga regaló el 0-1 y el 0-3 con dos errores imperdonables y el delantero vallecano brilló con un gol y una asistencia a Álvaro García y además forzó la expulsión del portero argentino y un penalti que anotó Isi Palazón.

El equipo de Íñigo Pérez abrió con un triunfo el curso del regreso de Vallecas a Europa, antes de enfrentarse al Neman Hrodna bielorruso en la previa de la Conference League.

El cuadro de Míchel Sánchez, obligado a mejorar tras un año decepcionante, dejó una imagen preocupante y se evidenció que sigue teniendo mucho trabajo en los despachos.

La igualdad marcó los primeros minutos, hasta que el encuentro ya empezó a decantarse a favor del conjunto visitante. El Rayo avisó por mediación de Florian Lejeune y Pedro Díaz e hizo el 0-1 en el minuto 18.

Gazzaniga cometió un error garrafal en una jugada sin peligro aparente en la construcción de la jugada y De Frutos cazó el balón en el área pequeña para convertirse en el primer goleador de la LaLiga 2025-2026. El 0-2 llegó apenas dos minutos después y fue un jarro de agua fría.

De Frutos aprovechó la falta de contundencia de Ladislav Krejci y corrió hasta entrar en el área para luego dejarle el gol en bandeja a Álvaro, absolutamente solo en el área pequeña.

El segundo gol visitante alimentó la inquietud de la afición del Girona e incluso despertó algunos pitos de la grada. Su equipo apenas había creado peligro. Bojan Miovski, titular por la ausencia de Cristhian Stuani por el fallecimiento de su padre y de Abel Ruiz por lesión, necesitó casi media hora para tocar el balón.

El Rayo jugaba demasiado cómodo contra un rival que salió sin ninguna cara nueva en el once titular y que repite los errores de la temporada pasada: juego plano e inofensivo en ataque y debilidad en defensa.

Las sensaciones eran pésimas y todavía fueron peores en el minuto 43: Gazzaniga, temerario, redondeó una actuación terrible al cometer penalti sobre de Frutos tras intentar regatearlo siendo el último hombre.

Se fue expulsado y junto a él dejó el verde Miovski, señalado por enésima vez por Montilivi y sustituido por Vladyslav Krapyvtsov. Nada pudo hacer para parar la pena máxima de Isi.

Pero antes del descanso el prometedor portero ucraniano frustró el 0-4 en dos ocasiones: en un mano a mano con Pathé Ciss tras otro triste error en el inicio de la jugada y con una rápida respuesta para evitar un autogol de Krejci tras otra buena acción de De Frutos, imparable de delantero. El Girona era anticompetitivo.

En el descanso Míchel recurrió al orgullo de Portu en detrimento de Yáser Asprilla, que hace un año llegó a Girona como el fichaje más caro de la historia del club y que sigue demasiado lejos de las expectativas.

Iñigo Pérez evitó males mayores con la entrada de Pelayo Fernández por el amonestado Luiz Felipe, la única cara nueva en el once titular madrileño. Pep Chavarría pudo marcar con un tiro por encima del larguero.

Pero contra pronóstico el gol fue local. Llegó en el minuto 57 y fue obra del canterano Joel Roca, repescado tras una gran campaña en Segunda como cedido en el Mirandés. Remató un centro de Viktor Tsygankov.

Después saltaron al verde Hugo Rincón, Vitor Reis y Thomas Lemar, cedidos por Athletic Club, Manchester City y Atlético de Madrid y llamados a ser piezas determinantes. Lemar ilusionó a Girona con su talento.

El conjunto local creció y mejoró en la segunda mitad, pero su rival pudo jugar con el reloj y administrar su ventaja sin sufrir demasiado para lograr un triunfo esperanzador para abrir el telón de LaLiga.

Incluso marcó el 1-4, pero el gol de Pathé Ciss a pase de Pep Chavarría fue anulado por fuera de juego.