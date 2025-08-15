El cordobés Marcos Márquez brilla y bate récord en el Campeonato Mundial de Caballos Jóvenes

El jinete cordobés Marcos Márquez ha brillado en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes 2025 al romper el récord en el nivel de siete años del caballo de pura raza español con una nota de 72.118% con su caballo Yulio SI. La cita se celebró del 5 al 10 de agosto en Verden, Alemania, y el jinete cordobés ya está de vuelta en la ciudad.

Marcos Márquez, jinete de doma clásica en la Yeguada Santa Isabel ESP, ubicada en Villaharta, participó con el caballo de siete años Yulio SI, formando parte del equipo nacional español. Junto a él también participó jinete cordobés, Iván Castillejo, profesor en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez, quien compitió con el caballo Holandés XVII.

Márquez explica que en este campeonato "se clasifican los mejores caballos del mundo" y él lo ha hecho por primera vez. "Es un aprendizaje enorme y unas sensaciones espectaculares al poder representar a mi país y con las buenas notas que he obtenido", en concreto ese 72.118% que representa el récord español.

Los participantes pasan una ardua selección llevada a cabo por la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce), que participa también en la preparación de los caballos y sus jinetes bajo la supervisión del seleccionador José Daniel Martín Dockx. El equupo español que viajó a Alemania estuvo integrado por siete hombres y tres mujeres.

El jurado evalúa los movimientos del animal, su fuerza, su elasticidad y su destreza. Es una competición con un nivel muy alto, considera el jinete cordobés de 28 años, que destaca las notas y resultados de los caballos y jinetes holandeses o alemanes, que elevan la dificultas para los demás. "Se notaba mucho la calidad que había y tenemos que dar el máximo para que nuestro caballo pueda verse competivivo, porque los del norte de Europa están mas fuertes e intimida un poco", admite. "En España, para mi gusto, están los mejores jinetes de toda Europa y del mundo, nuestro caballo coge más importancia en pruebas grandes, pero hay que trabajar en los caballos jóvenes y seguir la misma líneas que llevamos", considera.

Para ello entrena diariamente con los caballos de la yeguada, unos 16. Los entrenamientos pueden ser de entre 45 a 50 minutos y "se van domando para que en cada edad hagan lo que se pide" en una competición como esta. Después de los siete años empiezan a prepararse para las grandes competiciones y pruebas, objetivo de Marcos Márquez. "Quiero seguir entrenando y mejorando e intentar estar a tope en las próximas citas importantes", asegura, aunque su objetivo principal es "intentar representar a España en unas olimpiadas".